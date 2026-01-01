Hermes Workspace mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Kommandozentrale für Ihren Hermes KI-Agenten — Chat, Speicher, Fähigkeiten, Terminal und Dateien in einer Oberfläche.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hermes Workspace erstellen können
Hermes Workspace ist eine Open-Source-Web-UI, die den Hermes KI-Agenten (von NousResearch) in eine voll ausgestattete Kommandozentrale verwandelt. Sie vereint Multimodell-Chat, persistenten Speicher, einen über 100 Fähigkeiten umfassenden Katalog, ein integriertes Browser-natives Terminal und einen Conductor zur Orchestrierung paralleler Sub-Agenten – alles in einer einzigen selbst gehosteten Oberfläche.
Das Selbst-Hosten von Hermes Workspace auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre Konversationen, der Agentenspeicher und die Anmeldeinformationen auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Sie erhalten die volle Kontrolle darüber, welchen KI-Anbieter Sie verwenden (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral und weitere), ohne Gebühren pro Nachricht und ohne dass Daten Ihren Server verlassen.
Wichtige Funktionen von Hermes Workspace
Multimodellchat
Wechseln Sie zwischen Claude, GPT, Gemini, Ollama lokalen Modellen und jedem OpenAI-kompatiblen Endpunkt mitten im Gespräch, ohne den Kontext zu verlieren.
Persistentes Gedächtnis und über 100 Fähigkeiten
Der Agent merkt sich Informationen über Sitzungen hinweg und kann auf einen umfangreichen Katalog von Fähigkeiten zurückgreifen. Durchsuchen und bearbeiten Sie Speicher und Fähigkeiten live über die Benutzeroberfläche.
Integriertes Terminal
Führen Sie Befehle direkt im Arbeitsbereich mit einem vollfarbigen, browser-nativen pty aus — kein Wechsel zu einer separaten SSH-Sitzung.
Steuerung — Parallele Agenten
Erzeugen und überwachen Sie parallel mehrere Unteragenten mit dem Conductor Missions-Orchestrator und dem Live-Worker-Grid.
Mobil-First PWA
Vollständige Funktionsgleichheit auf Desktop, Tablet und Smartphone. Installieren Sie es auf Ihrem Startbildschirm und nutzen Sie es mit Push-Benachrichtigungen.
Eigentum an selbstgehosteten Daten
Alle Agentensitzungen, Speicher und API-Zugangsdaten bleiben auf Ihrem VPS, ohne Nutzungsbeschränkungen und ohne Datenweitergabe an Dritte.
Warum Sie Hermes Workspace auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.