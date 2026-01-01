Galaxy ist eine Open-Source-Webplattform, die es Forschenden ermöglicht, datenintensive biomedizinische Analysen auszuführen, zu teilen und zu reproduzieren, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Sie wird von Tausenden von Laboren weltweit genutzt und fasst Tausende von Kommandozeilen-Tools hinter einer einheitlichen Browser-Oberfläche zusammen, sodass Wissenschaftler komplexe Bioinformatik-Pipelines erstellen, jeden Parameter verfolgen und Monate später genau dieselbe Analyse erneut ausführen können.

Das Selbst-Hosting von Galaxy auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Sequenzierungsdaten, Patientenkohorten und unveröffentlichte Workflows vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Auftrag und ohne Warteschlangen auf gemeinsam genutzten Servern. Diese Vorlage liefert einen einzigen All-in-One-Container mit Galaxy, PostgreSQL und nginx, der für eine sofortige Single-Tenant-Bereitstellung vorkonfiguriert ist.