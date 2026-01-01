Galaxy mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Webplattform für zugängliche, reproduzierbare Bioinformatik-Analysen und datenintensive wissenschaftliche Workflows.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Galaxy erstellen können
Galaxy ist eine Open-Source-Webplattform, die es Forschenden ermöglicht, datenintensive biomedizinische Analysen auszuführen, zu teilen und zu reproduzieren, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Sie wird von Tausenden von Laboren weltweit genutzt und fasst Tausende von Kommandozeilen-Tools hinter einer einheitlichen Browser-Oberfläche zusammen, sodass Wissenschaftler komplexe Bioinformatik-Pipelines erstellen, jeden Parameter verfolgen und Monate später genau dieselbe Analyse erneut ausführen können.
Das Selbst-Hosting von Galaxy auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Sequenzierungsdaten, Patientenkohorten und unveröffentlichte Workflows vollständig unter Ihrer Kontrolle, ohne Gebühren pro Auftrag und ohne Warteschlangen auf gemeinsam genutzten Servern. Diese Vorlage liefert einen einzigen All-in-One-Container mit Galaxy, PostgreSQL und nginx, der für eine sofortige Single-Tenant-Bereitstellung vorkonfiguriert ist.
Wichtige Funktionen von Galaxy
Reproduzierbare Arbeitsabläufe
Erfassen Sie jedes Tool, jeden Parameter und jede Datensatzversion, damit jede Analyse Monate oder Jahre später bitgenau erneut ausgeführt werden kann.
Visueller Pipeline-Editor
Erstellen Sie mehrstufige Bioinformatik-Pipelines auf einer Drag-and-Drop-Arbeitsfläche, ohne Skripting in Bash oder Snakemake.
Tausende von Tools
Installieren Sie geprüfte Tools aus dem Galaxy Tool Shed für die Bereiche Genomik, Proteomik, Metabolomik, Bildgebung und Maschinelles Lernen.
Interaktive Notizbücher
Starten Sie Jupyter, RStudio und andere interaktive Umgebungen direkt mit Ihren Galaxy-Historien und Datensätzen.
Verläufe und Teilen
Organisieren Sie jeden Analysedurchlauf in einer versionierten Historie, die von Mitarbeitern mit einem Klick geteilt, veröffentlicht oder importiert werden kann.
Conda Abhängigkeitsauflösung
Tools lösen ihre Abhängigkeiten automatisch über Conda und BioContainers, wodurch Umgebungskonflikte eliminiert werden.
Warum Sie Galaxy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.