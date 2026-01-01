Komga mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Medienserver fÃ¼r Comics, Mangas, Zeitschriften und eBooks mit OPDS-, Kobo Sync- und KOReader Sync-UnterstÃ¼tzung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Komga erstellen kÃ¶nnen
Komga ist ein Open-Source-Medienserver, der speziell fÃ¼r Comics, Manga, BDs, Zeitschriften und E-Books entwickelt wurde. Er scannt Ihre Bibliothek mit CBZ-, CBR-, EPUB-, PDF- und anderen Archivformaten, extrahiert Metadaten, generiert Miniaturansichten und stellt alles Ã¼ber einen schnellen Web-Reader sowie OPDS-, Kobo-Sync- und KOReader-Sync-Feeds fÃ¼r native Apps und E-Ink-GerÃ¤te bereit.
Das Selbst-Hosting von Komga auf Ihrem VPS verwandelt jeden Ordner mit Comic- und Manga-Dateien in eine private, mobilfreundliche Bibliothek, die Sie von Ã¼berall aus lesen kÃ¶nnen â€“ im Web, auf einem Kobo- oder KOReader-E-Ink-GerÃ¤t oder Ã¼ber OPDS-kompatible Apps wie Panels, Chunky und KyBook. Es gibt keine AbonnementgebÃ¼hren, kein DRM, und keine Plattform entscheidet, was in Ihrer Bibliothek verbleibt.
Wichtige Funktionen von Komga
Comics und E-Book-Formate
Verarbeitet CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB und PDF nativ, mit Metadatenextraktion aus ComicInfo.xml, EPUB OPF und ComicRack-Tags.
Integrierter Web-Reader
Schneller, reaktionsschneller Web-Reader mit Doppelseitenmodus, Layouts zur Breiten- und HÃ¶henanpassung und gerÃ¤teÃ¼bergreifender Synchronisierung des Lesefortschritts.
OPDS-Feeds
OPDS v1- und v2-Endpunkte machen Komga kompatibel mit nativen LesegerÃ¤ten wie Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader und Dutzenden anderen, die sofort einsatzbereit sind.
Kobo- und KOReader-Synchronisierung
Native UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Kobo Sync und KOReader Sync liefert neue Inhalte und merkt sich die Leseposition auf E-Ink-GerÃ¤ten, ohne manuelles Sideloading von Dateien.
Automatische Bibliotheks-Scans
Live-DateisystemÃ¼berwachung sowie geplante Scans halten die Bibliothek synchron, wÃ¤hrend Sie neue Comic- und E-Book-Dateien in den Datenordner ablegen.
Mehrbenutzer und Freigabe
Benutzerbezogene Bibliotheken, AltersbeschrÃ¤nkungen und schreibgeschÃ¼tzte Freigaberollen ermÃ¶glichen es Familien oder Lesegruppen, einen Server zu teilen, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen.
Warum Sie Komga auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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