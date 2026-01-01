Formbricks mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform zum Erstellen gezielter Umfragen Ã¼ber In-App-, Link-, Website- und E-Mail-KanÃ¤le.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Formbricks erstellen kÃ¶nnen
Formbricks ist eine Open-Source-Erfahrungsmanagement-Plattform, die als selbst hostbare Alternative zu Qualtrics und SurveyMonkey entwickelt wurde. Produkt- und Marketingteams nutzen sie, um Umfragen zu erstellen, die Nutzer genau dort erreichen, wo sie sich befinden â€“ innerhalb von Webanwendungen Ã¼ber JavaScript-SDK, auf eigenstÃ¤ndigen Linkseiten, eingebettet in Websites oder Ã¼ber E-Mail-Kampagnen bereitgestellt. Alle Antworten flieÃŸen in ein einheitliches Dashboard mit integrierter Segmentierung und Filterung.
Das Selbst-Hosting von Formbricks auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber jede Umfrageantwort und jedes Zielgruppensegment, ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen. Der erste Nutzer, der sich nach der Bereitstellung registriert, wird zum Administrator, ohne dass Standardanmeldeinformationen verteilt werden mÃ¼ssen. PostgreSQL und Valkey sind vorkonfiguriert und vom ersten Start an einsatzbereit.
Wichtige Funktionen von Formbricks
Mehrkanalvertrieb
Erreichen Sie Befragte in der App Ã¼ber JavaScript SDK, auf teilbaren Linkseiten, eingebettet in Websites oder per E-Mail â€“ alles von einem Dashboard aus verwaltet.
SDK-Zielgruppenansprache
Umfragen fÃ¼r bestimmte Nutzersegmente anzeigen, basierend auf Attributen, benutzerdefinierten Ereignissen oder frÃ¼heren Aktionen, die mit dem Formbricks SDK erfasst werden.
Verzweigungslogik-Editor
Erstellen Sie mehrstufige Umfragen mit bedingter Logik, Sprungregeln und vielfÃ¤ltigen Eingabetypen Ã¼ber einen visuellen No-Code-Editor.
Automatische Antwortweiterleitung
Antworten automatisch an Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier oder n8n weiterleiten, sobald Einsendungen eingehen.
Einreichungsanalyse
Sehen Sie sich Abschlussquoten, Antwortzusammenfassungen und einzelne Einreichungen direkt im Dashboard an, ohne Daten zu exportieren.
Mehrsprachige Umfragen
Stellen Sie Umfragen in mehreren Sprachen gleichzeitig aus einer einzigen Umfragekonfiguration bereit, um ein globales Publikum zu erreichen.
Warum Sie Formbricks auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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