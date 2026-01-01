Bis zu 69 % Rabatt auf Formbricks

Formbricks mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source-Plattform zum Erstellen gezielter Umfragen Ã¼ber In-App-, Link-, Website- und E-Mail-KanÃ¤le.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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KVM 1
17,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Formbricks erstellen kÃ¶nnen

Formbricks ist eine Open-Source-Erfahrungsmanagement-Plattform, die als selbst hostbare Alternative zu Qualtrics und SurveyMonkey entwickelt wurde. Produkt- und Marketingteams nutzen sie, um Umfragen zu erstellen, die Nutzer genau dort erreichen, wo sie sich befinden â€“ innerhalb von Webanwendungen Ã¼ber JavaScript-SDK, auf eigenstÃ¤ndigen Linkseiten, eingebettet in Websites oder Ã¼ber E-Mail-Kampagnen bereitgestellt. Alle Antworten flieÃŸen in ein einheitliches Dashboard mit integrierter Segmentierung und Filterung.

Das Selbst-Hosting von Formbricks auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber jede Umfrageantwort und jedes Zielgruppensegment, ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen. Der erste Nutzer, der sich nach der Bereitstellung registriert, wird zum Administrator, ohne dass Standardanmeldeinformationen verteilt werden mÃ¼ssen. PostgreSQL und Valkey sind vorkonfiguriert und vom ersten Start an einsatzbereit.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Formbricks

Mehrkanalvertrieb

Erreichen Sie Befragte in der App Ã¼ber JavaScript SDK, auf teilbaren Linkseiten, eingebettet in Websites oder per E-Mail â€“ alles von einem Dashboard aus verwaltet.

SDK-Zielgruppenansprache

Umfragen fÃ¼r bestimmte Nutzersegmente anzeigen, basierend auf Attributen, benutzerdefinierten Ereignissen oder frÃ¼heren Aktionen, die mit dem Formbricks SDK erfasst werden.

Verzweigungslogik-Editor

Erstellen Sie mehrstufige Umfragen mit bedingter Logik, Sprungregeln und vielfÃ¤ltigen Eingabetypen Ã¼ber einen visuellen No-Code-Editor.

Automatische Antwortweiterleitung

Antworten automatisch an Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier oder n8n weiterleiten, sobald Einsendungen eingehen.

Einreichungsanalyse

Sehen Sie sich Abschlussquoten, Antwortzusammenfassungen und einzelne Einreichungen direkt im Dashboard an, ohne Daten zu exportieren.

Mehrsprachige Umfragen

Stellen Sie Umfragen in mehreren Sprachen gleichzeitig aus einer einzigen Umfragekonfiguration bereit, um ein globales Publikum zu erreichen.

Warum Sie Formbricks auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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