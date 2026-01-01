Formbricks ist eine Open-Source-Erfahrungsmanagement-Plattform, die als selbst hostbare Alternative zu Qualtrics und SurveyMonkey entwickelt wurde. Produkt- und Marketingteams nutzen sie, um Umfragen zu erstellen, die Nutzer genau dort erreichen, wo sie sich befinden â€“ innerhalb von Webanwendungen Ã¼ber JavaScript-SDK, auf eigenstÃ¤ndigen Linkseiten, eingebettet in Websites oder Ã¼ber E-Mail-Kampagnen bereitgestellt. Alle Antworten flieÃŸen in ein einheitliches Dashboard mit integrierter Segmentierung und Filterung.

Das Selbst-Hosting von Formbricks auf Ihrem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber jede Umfrageantwort und jedes Zielgruppensegment, ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen. Der erste Nutzer, der sich nach der Bereitstellung registriert, wird zum Administrator, ohne dass Standardanmeldeinformationen verteilt werden mÃ¼ssen. PostgreSQL und Valkey sind vorkonfiguriert und vom ersten Start an einsatzbereit.