Bazarr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierte Verwaltung von Untertiteln als Ergänzung für Sonarr und Radarr, die Untertitel in Ihrer Mediathek herunterlädt und aktualisiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Bazarr erstellen können
Bazarr ist eine Ergänzungs-App für Sonarr und Radarr, die den gesamten Untertitel-Workflow für Ihre Mediathek automatisiert. Es überwacht Ihre Mediathek auf neue Inhalte und sucht, lädt herunter und organisiert automatisch Untertitel in Ihren bevorzugten Sprachen von über 20 Anbietern, darunter OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed und Podnapisi. Wenn bessere Untertitelversionen verfügbar werden, aktualisiert Bazarr diese automatisch – kein manuelles Suchen erforderlich.
Der Betrieb von Bazarr auf einem dedizierten VPS bietet die konsistente Verfügbarkeit und zuverlässige öffentliche IP-Adresse, die für einen unterbrechungsfreien Anbieterzugriff erforderlich sind – Heimnetzwerke mit dynamischen IPs können im Laufe der Zeit von Untertitelanbietern blockiert werden. In Kombination mit Untertitel-Synchronisierungstools, die Timing-Fehler beheben, und Unterstützung für SDH-Spuren für Hörgeschädigte, bietet Bazarr eine vollständige Untertitelabdeckung für jedes Medium in Ihrer Mediathek.
Wichtige Funktionen von Bazarr
Integration von Sonarr und Radarr
Bazarr integriert sich direkt in Ihre bestehende Medienautomatisierung und sucht und lädt automatisch Untertitel für jeden Film oder jede Episode herunter, sobald diese Ihrer Mediathek hinzugefügt wird.
über 20 Untertitelanbieter
Suchen Sie gleichzeitig auf OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi und vielen weiteren, um die Chance zu maximieren, genaue Untertitel in Ihrer Sprache zu finden.
Automatische Qualitätsupgrades
Wenn eine bessere Untertitelversion für Inhalte, die sich bereits in Ihrer Mediathek befinden, veröffentlicht wird, ersetzt Bazarr die vorhandene Datei automatisch ohne manuelles Eingreifen.
Untertitel-Synchronisierung
Integrierte Synchronisierungstools passen das Untertitel-Timing an Audiospuren an und beheben so den häufigsten Grund, warum Untertitel nicht synchron sind, selbst wenn sie von seriösen Quellen heruntergeladen wurden.
Unterstützung für Hörgeschädigte
Bevorzugen Sie SDH- oder CC-Spuren für die Barrierefreiheit — Bazarr kann Untertitel für Hörgeschädigte bei allen Anbietern für jedes Element in Ihrer Bibliothek priorisieren.
Warum Sie Bazarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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