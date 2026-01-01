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Automatisierte Verwaltung von Untertiteln als Ergänzung für Sonarr und Radarr, die Untertitel in Ihrer Mediathek herunterlädt und aktualisiert.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Bazarr erstellen können

Bazarr ist eine Ergänzungs-App für Sonarr und Radarr, die den gesamten Untertitel-Workflow für Ihre Mediathek automatisiert. Es überwacht Ihre Mediathek auf neue Inhalte und sucht, lädt herunter und organisiert automatisch Untertitel in Ihren bevorzugten Sprachen von über 20 Anbietern, darunter OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed und Podnapisi. Wenn bessere Untertitelversionen verfügbar werden, aktualisiert Bazarr diese automatisch – kein manuelles Suchen erforderlich.

Der Betrieb von Bazarr auf einem dedizierten VPS bietet die konsistente Verfügbarkeit und zuverlässige öffentliche IP-Adresse, die für einen unterbrechungsfreien Anbieterzugriff erforderlich sind – Heimnetzwerke mit dynamischen IPs können im Laufe der Zeit von Untertitelanbietern blockiert werden. In Kombination mit Untertitel-Synchronisierungstools, die Timing-Fehler beheben, und Unterstützung für SDH-Spuren für Hörgeschädigte, bietet Bazarr eine vollständige Untertitelabdeckung für jedes Medium in Ihrer Mediathek.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Bazarr

Integration von Sonarr und Radarr

Bazarr integriert sich direkt in Ihre bestehende Medienautomatisierung und sucht und lädt automatisch Untertitel für jeden Film oder jede Episode herunter, sobald diese Ihrer Mediathek hinzugefügt wird.

über 20 Untertitelanbieter

Suchen Sie gleichzeitig auf OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi und vielen weiteren, um die Chance zu maximieren, genaue Untertitel in Ihrer Sprache zu finden.

Automatische Qualitätsupgrades

Wenn eine bessere Untertitelversion für Inhalte, die sich bereits in Ihrer Mediathek befinden, veröffentlicht wird, ersetzt Bazarr die vorhandene Datei automatisch ohne manuelles Eingreifen.

Untertitel-Synchronisierung

Integrierte Synchronisierungstools passen das Untertitel-Timing an Audiospuren an und beheben so den häufigsten Grund, warum Untertitel nicht synchron sind, selbst wenn sie von seriösen Quellen heruntergeladen wurden.

Unterstützung für Hörgeschädigte

Bevorzugen Sie SDH- oder CC-Spuren für die Barrierefreiheit — Bazarr kann Untertitel für Hörgeschädigte bei allen Anbietern für jedes Element in Ihrer Bibliothek priorisieren.

Warum Sie Bazarr auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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