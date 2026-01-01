Bazarr ist eine Ergänzungs-App für Sonarr und Radarr, die den gesamten Untertitel-Workflow für Ihre Mediathek automatisiert. Es überwacht Ihre Mediathek auf neue Inhalte und sucht, lädt herunter und organisiert automatisch Untertitel in Ihren bevorzugten Sprachen von über 20 Anbietern, darunter OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed und Podnapisi. Wenn bessere Untertitelversionen verfügbar werden, aktualisiert Bazarr diese automatisch – kein manuelles Suchen erforderlich.

Der Betrieb von Bazarr auf einem dedizierten VPS bietet die konsistente Verfügbarkeit und zuverlässige öffentliche IP-Adresse, die für einen unterbrechungsfreien Anbieterzugriff erforderlich sind – Heimnetzwerke mit dynamischen IPs können im Laufe der Zeit von Untertitelanbietern blockiert werden. In Kombination mit Untertitel-Synchronisierungstools, die Timing-Fehler beheben, und Unterstützung für SDH-Spuren für Hörgeschädigte, bietet Bazarr eine vollständige Untertitelabdeckung für jedes Medium in Ihrer Mediathek.