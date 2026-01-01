VERT mit 1 Klick Installation bereitstellen.
Open-Source Dateikonverter, der vollstÃ¤ndig im Browser mithilfe von WebAssembly ausgefÃ¼hrt wird â€” keine Dateiuploads, absolute PrivatsphÃ¤re.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit VERT erstellen kÃ¶nnen
VERT ist ein Open-Source-Dateikonverter, der alles lokal im Browser mithilfe von WebAssembly verarbeitet. Dateien verlassen niemals das GerÃ¤t des Nutzers â€” es gibt keine serverseitige Verarbeitung, keinen Upload und keine Datenspeicherung. Es konvertiert Dokumente, Bilder, Audio und Video mithilfe von FFmpeg-WASM.
Das Selbst-Hosting von VERT auf einem VPS macht es als privates Team-Tool verfÃ¼gbar, das von jedem Browser aus zugÃ¤nglich ist, ohne auf Konvertierungsdienste Dritter angewiesen zu sein. Stapelkonvertierung per Drag-and-Drop, keine DateigrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen und keine Cloud-AbhÃ¤ngigkeit machen es zu einer praktischen Alternative fÃ¼r datenschutzbewusste Workflows.
Wichtige Funktionen von VERT
Browser-exklusive Verarbeitung
Alle Konvertierungen erfolgen lokal mithilfe von WebAssembly â€” Dateien verlassen niemals den Browser des Nutzers, wodurch ein vollstÃ¤ndiger Datenschutz gewÃ¤hrleistet wird.
Keine DateigrÃ¶ÃŸenbeschrÃ¤nkungen
Im Gegensatz zu Cloud-Konvertern mit Upload-BeschrÃ¤nkungen verarbeitet VERT Dateien jeder GrÃ¶ÃŸe direkt im Browser, indem es den verfÃ¼gbaren GerÃ¤tespeicher nutzt.
Multiformat-UnterstÃ¼tzung
Konvertieren Sie Dokumente, Bilder, Audio und Video in Dutzenden von Formaten mithilfe der FFmpeg-WASM Konvertierungs-Engine.
Stapelkonvertierung
Ziehen Sie mehrere Dateien gleichzeitig per Drag & Drop und konvertieren Sie alle in einem einzigen Arbeitsgang, ohne Schritte zu wiederholen.
Warum Sie VERT auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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