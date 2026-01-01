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Selbstgehosteter persönlicher KI-Kern, der über 118 Apps verbindet und einen privaten Speicherbaum erstellt, den Sie vollständig kontrollieren.

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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenHuman erstellen können

OpenHuman ist eine quelloffene persönliche KI-Superintelligenz, die darauf ausgelegt ist, auf Ihrer eigenen Infrastruktur zu leben. Aufgebaut um einen Rust-Kern und einen Local-First-Speicherbaum, der mit Obsidian kompatibel ist, verbindet es sich über Ein-Klick-OAuth mit über hundert Diensten – Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar und vielen mehr – und zieht alle zwanzig Minuten still und leise neue Daten in eine private Wissensdatenbank.

Das Self-Hosting von OpenHuman bewahrt jede E-Mail, jedes Dokument und jede Konversation in einem Arbeitsbereich auf, den Sie besitzen, während Sie Anfragen bei Bedarf an Reasoning-, Fast- oder Vision-Modelle weiterleiten können. Es gibt keine Pro-Sitz-Gebühren, keine Anbieterbindung, und kein KI-Dienst eines Drittanbieters sieht jemals Ihre Rohdaten, es sei denn, Sie leiten sie explizit dorthin weiter.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von OpenHuman

Lokal-zuerst-Speicher

Jede Nachricht, jedes Dokument und jede Integrationssynchronisierung landet in einem lokalen SQLite-Speicher und einem Obsidian-kompatiblen Tresor, den Sie direkt auf der Festplatte lesen, bearbeiten und sichern können.

118+ Integrationen

Ein-Klick-OAuth-Konnektoren für Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Kalender und Dutzende weitere, mit einem Hintergrundprozess, der Daten alle zwanzig Minuten aktualisiert.

Systemeigene Agenten-Tools

Integrierte Websuche, Scraping, Dateisystemzugriff, Git-Operationen und Sprachfunktionen (STT/TTS) ermöglichen Agenten, in Ihrem Namen ohne externe Plugin-Frameworks zu handeln.

TokenJuice-Kompression

Ein geräteinterner Prompt-Kompressor, der redundante Token aus Agentenaufrufen kürzt und die Kosten für Modell-APIs bei langlaufenden Workflows um bis zu 80 % senkt.

Vereinheitlichtes Modell-Routing

Wechseln Sie zwischen Reasoning-, Fast- und Vision-Modellen über ein einziges Abonnement, oder richten Sie den Kern auf lokale Ollama- und LM Studio-Backends für vollständige Privatsphäre aus.

Gehärteter RPC-Kern

Der Headless-Rust-Kern stellt einen Bearer-authentifizierten RPC-Endpunkt bereit, läuft als schreibgeschützter Container mit reduzierten Berechtigungen und lässt sich nahtlos mit Desktop-Clients über das Netzwerk koppeln.

Warum Sie OpenHuman auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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