OpenHuman ist eine quelloffene persönliche KI-Superintelligenz, die darauf ausgelegt ist, auf Ihrer eigenen Infrastruktur zu leben. Aufgebaut um einen Rust-Kern und einen Local-First-Speicherbaum, der mit Obsidian kompatibel ist, verbindet es sich über Ein-Klick-OAuth mit über hundert Diensten – Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar und vielen mehr – und zieht alle zwanzig Minuten still und leise neue Daten in eine private Wissensdatenbank.

Das Self-Hosting von OpenHuman bewahrt jede E-Mail, jedes Dokument und jede Konversation in einem Arbeitsbereich auf, den Sie besitzen, während Sie Anfragen bei Bedarf an Reasoning-, Fast- oder Vision-Modelle weiterleiten können. Es gibt keine Pro-Sitz-Gebühren, keine Anbieterbindung, und kein KI-Dienst eines Drittanbieters sieht jemals Ihre Rohdaten, es sei denn, Sie leiten sie explizit dorthin weiter.