OpenProject mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Projektmanagement-Plattform mit Aufgabenverfolgung, Gantt-Planung, Agile Boards und Zeiterfassung in einer selbstgehosteten Anwendung.
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Was Sie mit OpenProject erstellen können
OpenProject ist eine Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die Teams eine selbst gehostete Alternative zu Jira, Asana und Basecamp bietet. Sie deckt den gesamten Projektlebenszyklus ab – von der Aufgaben- und Fehlerverfolgung über die Gantt-Zeitplanplanung, Agile Boards (Scrum und Kanban) bis hin zur integrierten Zeiterfassung – in einer einzigen Anwendung. Im Gegensatz zu SaaS-Tools bleiben bei der Selbstverwaltung alle Projektdaten, Zeitpläne und die Teamkommunikation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.
Teams in der Softwareentwicklung, im Ingenieurwesen, in der Regierung und in Bauunternehmen nutzen OpenProject, um komplexe Projekte mit mehreren Teams und strengen Anforderungen an die Datenhoheit zu verwalten. Diese Vorlage stellt OpenProject mit dedizierten Web-, Hintergrund-Worker- und PostgreSQL-Diensten bereit, die der empfohlenen Produktionsarchitektur folgen.
Wichtige Funktionen von OpenProject
Arbeitspaketverfolgung
Aufgaben, Fehler, User Stories und Meilensteine mit umfangreichen Metadaten, Hierarchien und Beziehungen zwischen Elementen erstellen und verwalten.
Gantt-Terminplanung
Arbeiten zeitlich planen mit interaktiven Gantt-Diagrammen, Abhängigkeiten und Meilensteinverfolgung für mehrphasige Projekte.
Agile Boards
Führen Sie Scrum-Sprints oder Kanban-Workflows mit Drag-and-Drop-Boards, Backlog-Management und Velocity-Tracking durch.
Zeit- und Kostenerfassung
Arbeitszeiten für Arbeitspakete erfassen, Budgets festlegen und Kostenberichte erstellen, um Projekte im Zeit- und Kostenrahmen zu halten.
GitHub- & GitLab-Integration
Verknüpfen Sie Pull-Requests und Commits direkt mit Arbeitspaketen und geben Sie Entwicklern und Projektmanagern einen einheitlichen Überblick über den Fortschritt.
Warum Sie OpenProject auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.