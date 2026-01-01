OpenProject ist eine Open-Source-Projektmanagement-Plattform, die Teams eine selbst gehostete Alternative zu Jira, Asana und Basecamp bietet. Sie deckt den gesamten Projektlebenszyklus ab – von der Aufgaben- und Fehlerverfolgung über die Gantt-Zeitplanplanung, Agile Boards (Scrum und Kanban) bis hin zur integrierten Zeiterfassung – in einer einzigen Anwendung. Im Gegensatz zu SaaS-Tools bleiben bei der Selbstverwaltung alle Projektdaten, Zeitpläne und die Teamkommunikation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.

Teams in der Softwareentwicklung, im Ingenieurwesen, in der Regierung und in Bauunternehmen nutzen OpenProject, um komplexe Projekte mit mehreren Teams und strengen Anforderungen an die Datenhoheit zu verwalten. Diese Vorlage stellt OpenProject mit dedizierten Web-, Hintergrund-Worker- und PostgreSQL-Diensten bereit, die der empfohlenen Produktionsarchitektur folgen.