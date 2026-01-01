LocalAI mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter, OpenAI API-kompatibler Inferenzserver, der LLMs, Bilderzeugung und Audiotranskription auf Ihrer eigenen Hardware ausführt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LocalAI erstellen können
LocalAI ist eine kostenlose Open-Source-Alternative zur OpenAI-API, die vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft. Es implementiert die OpenAI-REST-API-Spezifikation, sodass jede für OpenAI entwickelte Anwendung – LangChain, LlamaIndex, AutoGen und Hunderte andere – zu LocalAI wechseln kann, indem sie eine einzige Endpunkt-URL ändert, ohne dass Codeänderungen erforderlich sind. Es unterstützt Sprachmodelle über llama.cpp, Bilderzeugung über Stable Diffusion und Audiotranskription über Whisper, alles bereitgestellt aus einem Container mit einer integrierten Modellgalerie und Chat-Benutzeroberfläche.
Das Selbst-Hosting von LocalAI bedeutet, dass Ihre Prompts, Antworten und generierten Inhalte Ihren Server niemals verlassen. Es gibt keine Kosten pro Token, keine Ratenbegrenzungen und keine Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Drittanbieter-APIs – was es praktisch für datenschutzsensible Workloads und kostenbewusste Produktionsbereitstellungen macht.
Wichtige Funktionen von LocalAI
OpenAI API-kompatibel
Fungieren Sie nahtlos als Ersatz für OpenAI API-Aufrufe, ohne den Anwendungscode zu ändern – aktualisieren Sie einfach die Basis-URL und wechseln Sie den API-Schlüssel.
Multimodale Inferenz
Betreiben Sie Sprachmodelle, Bildgenerierung (Stable Diffusion) und Audio-Transkription (Whisper) von einem einzigen Server aus unter einer einzigen, einheitlichen API.
Integrierte Modellgalerie
Vorkonfigurierte Modelle über die Web-UI durchsuchen, herunterladen und aktivieren, ohne Konfigurationsdateien zu schreiben oder CLI-Befehle auszuführen.
Nur-CPU-Betrieb
Läuft auf Standard-VPS-Hardware ohne GPU-Anforderungen — GPU-Beschleunigung wird unterstützt, wenn verfügbar, ist aber niemals erforderlich.
Keine Token-Kosten
Unbegrenzte Inferenz ohne Preisgestaltung pro Anfrage, Nutzungskontingente oder Abrechnung — Ihre einzigen Kosten sind der VPS, der es betreibt.
Warum Sie LocalAI auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.