LocalAI ist eine kostenlose Open-Source-Alternative zur OpenAI-API, die vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft. Es implementiert die OpenAI-REST-API-Spezifikation, sodass jede für OpenAI entwickelte Anwendung – LangChain, LlamaIndex, AutoGen und Hunderte andere – zu LocalAI wechseln kann, indem sie eine einzige Endpunkt-URL ändert, ohne dass Codeänderungen erforderlich sind. Es unterstützt Sprachmodelle über llama.cpp, Bilderzeugung über Stable Diffusion und Audiotranskription über Whisper, alles bereitgestellt aus einem Container mit einer integrierten Modellgalerie und Chat-Benutzeroberfläche.

Das Selbst-Hosting von LocalAI bedeutet, dass Ihre Prompts, Antworten und generierten Inhalte Ihren Server niemals verlassen. Es gibt keine Kosten pro Token, keine Ratenbegrenzungen und keine Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Drittanbieter-APIs – was es praktisch für datenschutzsensible Workloads und kostenbewusste Produktionsbereitstellungen macht.