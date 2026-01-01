Datasette mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Tool zum Erkunden, Veröffentlichen und Teilen von SQLite-Datenbanken als interaktive Websites und APIs.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Datasette erstellen können
Datasette ist ein Open-Source-Multitool zum Erkunden und Veröffentlichen von Daten. Es nimmt SQLite-Datenbankdateien und wandelt sie sofort in interaktive, durchsuchbare Websites mit einer integrierten JSON-API um – keine Backend-Programmierung erforderlich. Journalisten, Forscher und Datenteams nutzen Datasette, um Datensätze öffentlich zu teilen, datengesteuerte Anwendungen zu erstellen und Analyse-Dashboards zu prototypisieren, ohne komplexe Infrastruktur verwalten zu müssen.
Das Self-Hosting von Datasette auf Ihrem eigenen VPS behält die volle Kontrolle über sensible Datensätze, ermöglicht Ihnen die Installation benutzerdefinierter Plugins für Visualisierung und Authentifizierung und bietet Ihnen eine permanente, teilbare URL für jede Abfrage und Tabellenansicht, die Ihre Daten enthalten.
Wichtige Funktionen von Datasette
Daten sofort veröffentlichen
Legen Sie eine beliebige SQLite-Datenbankdatei in das Datenvolumen ab, und Datasette stellt sie sofort als durchsuchbare, durchstöberbare Website bereit.
Integrierte JSON API
Jede Tabelle, Abfrage und Zeile ist automatisch als JSON-API-Endpunkt zugänglich, wodurch es einfach wird, Anwendungen auf Basis Ihrer Daten zu erstellen.
Leistungsstarker SQL Explorer
Führen Sie beliebige SQL-Abfragen direkt im Browser mit einem interaktiven Abfrage-Editor und formatierten Ergebnistabellen aus.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie Datasette mit über 100 Community-Plugins für Diagramme, Karten, Authentifizierung, Volltextsuche und benutzerdefinierte Exportformate.
Facettennavigation
Automatisch generierte Facetten und Filter ermöglichen es Nutzern, tiefer in große Datensätze einzusteigen, ohne SQL-Code schreiben zu müssen.
Warum Sie Datasette auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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