Raneto mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Markdown-gestÃ¼tztes Wissensdatenbank-Wiki fÃ¼r Node.js â€” dateibasierte Inhalte mit einem Ã¼bersichtlichen Browser-Reader und Editor.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Raneto erstellen kÃ¶nnen
Raneto ist eine leichtgewichtige Open-Source-Wissensdatenbank, die auf Node.js basiert und einen Ordner mit Markdown-Dateien in eine Ã¼bersichtliche, durchsuchbare Dokumentationsseite verwandelt. Es gibt keine Datenbank zu verwalten â€“ Inhalte liegen als einfache
.md-Dateien in einem von Ihnen kontrollierten Verzeichnis vor, was die Versionsverwaltung, Backups und die Erstellung mit Ihrem bevorzugten Editor unkompliziert macht. Der enthaltene Web-Editor ermÃ¶glicht die Bearbeitung im Browser fÃ¼r nicht-technische Benutzer, wÃ¤hrend Entwickler direkt in ihrem bevorzugten Markdown-Tool Inhalte erstellen und Git die Historie verwalten lassen kÃ¶nnen.
Das Selbst-Hosting von Raneto auf einem VPS bietet Ihnen eine private Wissensdatenbank, die Sie vollstÃ¤ndig besitzen, ohne Herstellerbindung, ohne pro-Platz-GebÃ¼hren und mit Inhalten, die als portable Dateien statt in einer proprietÃ¤ren Datenbank vorliegen.
Wichtige Funktionen von Raneto
Dateibasierte Inhalte
Artikel sind einfache Markdown-Dateien in einem Inhaltsordner â€” versionieren Sie mit Git, sichern Sie mit rsync, bearbeiten Sie mit jedem beliebigen Tool.
Browser-Editor
Der integrierte Editor ermÃ¶glicht es nicht-technischen Benutzern, Seiten direkt Ã¼ber den Browser zu aktualisieren, ohne das Dateisystem zu berÃ¼hren oder Git auszufÃ¼hren.
Volltextsuche
Eine schnelle In-Memory-Suche auf jeder Seite ermÃ¶glicht es Lesern, Inhalte sofort zu finden, ohne die Dokumentationsseite zu verlassen.
Kategoriehierarchie
Die Ordnerstruktur wird zum Navigationsbaum, mit benutzerdefinierter Sortierreihenfolge Ã¼ber ordnerspezifische Metadaten, damit Ihre Informationsarchitektur Ihre Inhalte widerspiegelt.
Thematisierbares Layout
Tauschen Sie das Standard-Theme aus oder erweitern Sie es passend zu Ihrer Marke â€” Raneto-Themes sind einfache HTML-, CSS- und JS-Bundles.
Warum Sie Raneto auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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