Trudesk mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Lösung für Helpdesk und Ticketing zur Organisation von Supportanfragen und um Arbeitslasten überschaubar zu halten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Trudesk erstellen können
Trudesk ist eine Open-Source-Helpdesk-Plattform, die mit Node.js und MongoDB entwickelt wurde und darauf ausgelegt ist, Support-Vorgänge organisiert und unkompliziert zu halten. Sie bietet eine übersichtliche Ticketverwaltungsoberfläche, auf der Teams Support-Anfragen erstellen, zuweisen, priorisieren und lösen können, ohne die Komplexität von Unternehmensalternativen. Die Elasticsearch-Integration ermöglicht eine schnelle Volltextsuche über alle Tickets und Aktivitäten hinweg.
Das Selbst-Hosting von Trudesk auf Ihrem eigenen VPS hält alle Kundendaten unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Sitz-Gebühren oder Datenweitergabe an Dritte. Der erste Besucher schließt den Einrichtungsassistenten ab, um die Datenbankverbindung zu konfigurieren und das Admin-Konto zu erstellen, was die anfängliche Bereitstellung einfach und sicher macht.
Wichtige Funktionen von Trudesk
Ticketverwaltung
Erstellen, zuweisen und verfolgen Sie Support-Tickets über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg mit Prioritätsstufen, Statusaktualisierungen und Teamzuweisung.
Volltextsuche
Die Elasticsearch-gestützte Suche ermöglicht Agenten, sofort Tickets, Kommentare und den Verlauf im gesamten Helpdesk zu finden.
Teamzusammenarbeit
Weisen Sie Tickets bestimmten Agenten oder Gruppen zu, fügen Sie interne Notizen hinzu und verfolgen Sie alle Aktivitäten in einem einheitlichen Konversationsverlauf.
Rollenbasierter Zugriff
Kontrollieren Sie, was Agenten und Kunden sehen und tun können, mit konfigurierbaren Benutzerrollen und Berechtigungsgruppen.
Benachrichtigungssystem
Halten Sie Agenten und Kunden mit E-Mail-Benachrichtigungen auf dem Laufenden, die durch Ticket-Updates, Zuweisungen und Statusänderungen ausgelöst werden.
Warum Sie Trudesk auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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