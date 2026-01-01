Trudesk ist eine Open-Source-Helpdesk-Plattform, die mit Node.js und MongoDB entwickelt wurde und darauf ausgelegt ist, Support-Vorgänge organisiert und unkompliziert zu halten. Sie bietet eine übersichtliche Ticketverwaltungsoberfläche, auf der Teams Support-Anfragen erstellen, zuweisen, priorisieren und lösen können, ohne die Komplexität von Unternehmensalternativen. Die Elasticsearch-Integration ermöglicht eine schnelle Volltextsuche über alle Tickets und Aktivitäten hinweg.

Das Selbst-Hosting von Trudesk auf Ihrem eigenen VPS hält alle Kundendaten unter Ihrer Kontrolle, ohne Pro-Sitz-Gebühren oder Datenweitergabe an Dritte. Der erste Besucher schließt den Einrichtungsassistenten ab, um die Datenbankverbindung zu konfigurieren und das Admin-Konto zu erstellen, was die anfängliche Bereitstellung einfach und sicher macht.