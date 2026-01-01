Open WebUI in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes KI-Chat-Interface mit RAG, Multi-Modell-Unterstützung und vollständiger Privatsphäre — keine Daten verlassen Ihren Server.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open WebUI erstellen können
Open WebUI ist eine umfassende, selbst gehostete Weboberfläche für große Sprachmodelle, die mit Ollama, OpenAI und jeder OpenAI-kompatiblen API funktioniert. Mit über 140.000 GitHub-Sternen hat es sich zur führenden Open-Source-Alternative zu Cloud-KI-Chat-Diensten entwickelt und bietet ein modernes ChatGPT-ähnliches Erlebnis mit der Privatsphäre und Kontrolle des Self-Hostings.
Die integrierte Retrieval Augmented Generation ermöglicht es Ihnen, Wissensdatenbanken aus Ihren eigenen Dokumenten zu erstellen, sodass die KI Fragen mit Kontext aus Ihren Daten beantworten kann. Sprachanrufe, Bildgenerierung, Web-Suchintegration und Python-Funktionsaufrufe runden einen Funktionsumfang ab, der sowohl einzelne Forscher, Entwicklungsteams als auch datenschutzbewusste Unternehmen abdeckt.
Wichtige Funktionen von Open WebUI
Unterstützung für mehrere LLMs
Verbinden Sie sich mit Ollama, OpenAI oder einer beliebigen OpenAI-kompatiblen API und wechseln Sie in derselben Unterhaltung zwischen Modellen.
Dokument RAG
Laden Sie Dokumente hoch, um eine Wissensdatenbank zu erstellen und lassen Sie die KI Fragen mit direkt aus Ihren Dateien entnommenem Kontext beantworten.
Websuche-Integration
Rufen Sie Echtzeitinformationen von über 15 Suchanbietern direkt in KI-Konversationen ab, ohne die Oberfläche zu verlassen.
Sprach- und Bildgenerierung
Integriertes Sprache-zu-Text, Text-zu-Sprache und Bildgenerierung über DALL-E, ComfyUI und AUTOMATIC1111.
Enterprise Authentifizierung
Unterstützung für LDAP, SCIM 2.0 und OAuth sowie rollenbasierte Zugriffskontrolle für Team- und Organisationsimplementierungen.
Warum Sie Open WebUI auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.