bolt.diy ist ein Open-Source-Fork von bolt.new, der Full-Stack-KI-gestützte Entwicklung auf Ihre eigene Infrastruktur bringt. Er kombiniert einen browserbasierten Editor mit einer integrierten Laufzeitumgebung, der es Ihnen ermöglicht, in einfacher Sprache zu beschreiben, was Sie erstellen möchten, und ein LLM vollständige Anwendungen – Frontend, Backend und Konfiguration inbegriffen – generieren, ausführen und iterieren zu lassen.

Im Gegensatz zu cloudbasierten KI-Codierungstools bedeutet das Selbst-Hosting von bolt.diy, dass Ihr Code, Ihre Prompts und API-Schlüssel auf Ihrem VPS bleiben. Sie verbinden die LLM-Anbieter, die Sie bereits nutzen – OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokale Ollama-Modelle und mehr – sodass Sie niemals an einen einzelnen Anbieter oder eine Abonnementstufe gebunden sind.