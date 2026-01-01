Bis zu 69 % Rabatt auf Halo

Halo mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Modernes Open-Source-CMS zum Erstellen von Blogs, Websites und inhaltsgesteuerten Seiten mit einem Plugin-Marktplatz.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Halo erstellen kÃ¶nnen

Halo ist ein vollstÃ¤ndig quelloffenes, modernes Content-Management-System, das auf Spring Boot und reaktivem PostgreSQL basiert. Es bietet einen umfangreichen Plugin- und Theme-Marktplatz, einen Block-Editor, die VerÃ¶ffentlichung verschiedener Inhaltstypen und eine Ã¼bersichtliche Admin-Konsole â€“ wodurch es sich fÃ¼r alles eignet, von persÃ¶nlichen Blogs bis hin zu Unternehmenswebsites.

Mit Ã¼ber 39.000 GitHub-Sternen und aktiver Entwicklung ist Halo eine der am weitesten verbreiteten selbstgehosteten CMS-Plattformen. Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhalte, keine GebÃ¼hren pro Beitrag und die FlexibilitÃ¤t, die Plattform mit Plugins zu erweitern, ohne an eine Abonnementstufe gebunden zu sein.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Halo

Plugin-Marktplatz

Erweitern Sie Halo mit Community-Plugins fÃ¼r SEO, Kommentare, Suche, Social Sharing und mehr â€“ direkt aus der Admin-Konsole installiert.

Theme-System

Wechseln oder passen Sie das Aussehen Ihrer Website mit einer vollstÃ¤ndigen Theme-Engine und einem aktiven Community-Theme-Marktplatz an.

Block-Editor

Erstellen Sie reichhaltige Inhalte mit einem modernen Block-Editor, der Bilder, Einbettungen, Code-BlÃ¶cke und benutzerdefinierte Layouts unterstÃ¼tzt, ohne HTML anfassen zu mÃ¼ssen.

Mehrere Inhaltstypen

VerÃ¶ffentlichen Sie BeitrÃ¤ge, Seiten und Momente (Microblogs) von einer einzigen Plattform aus, die sowohl Langform- als auch Kurzform-Inhaltsanforderungen abdeckt.

REST- und GraphQL-APIs

Stellen Sie Ihre Inhalte Ã¼ber integrierte APIs bereit, um Headless-Bereitstellungen, mobile Apps oder Drittanbieter-Integrationen zu ermÃ¶glichen.

Warum Sie Halo auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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Nextcloud ist eine leistungsstarke, selbst gehostete ProduktivitÃ¤tsplattform

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WordPress ist der weltweit beliebteste Website-Baukasten und das meistgenutzte CMS

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