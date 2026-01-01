Halo mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Modernes Open-Source-CMS zum Erstellen von Blogs, Websites und inhaltsgesteuerten Seiten mit einem Plugin-Marktplatz.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Halo erstellen kÃ¶nnen
Halo ist ein vollstÃ¤ndig quelloffenes, modernes Content-Management-System, das auf Spring Boot und reaktivem PostgreSQL basiert. Es bietet einen umfangreichen Plugin- und Theme-Marktplatz, einen Block-Editor, die VerÃ¶ffentlichung verschiedener Inhaltstypen und eine Ã¼bersichtliche Admin-Konsole â€“ wodurch es sich fÃ¼r alles eignet, von persÃ¶nlichen Blogs bis hin zu Unternehmenswebsites.
Mit Ã¼ber 39.000 GitHub-Sternen und aktiver Entwicklung ist Halo eine der am weitesten verbreiteten selbstgehosteten CMS-Plattformen. Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre Inhalte, keine GebÃ¼hren pro Beitrag und die FlexibilitÃ¤t, die Plattform mit Plugins zu erweitern, ohne an eine Abonnementstufe gebunden zu sein.
Wichtige Funktionen von Halo
Plugin-Marktplatz
Erweitern Sie Halo mit Community-Plugins fÃ¼r SEO, Kommentare, Suche, Social Sharing und mehr â€“ direkt aus der Admin-Konsole installiert.
Theme-System
Wechseln oder passen Sie das Aussehen Ihrer Website mit einer vollstÃ¤ndigen Theme-Engine und einem aktiven Community-Theme-Marktplatz an.
Block-Editor
Erstellen Sie reichhaltige Inhalte mit einem modernen Block-Editor, der Bilder, Einbettungen, Code-BlÃ¶cke und benutzerdefinierte Layouts unterstÃ¼tzt, ohne HTML anfassen zu mÃ¼ssen.
Mehrere Inhaltstypen
VerÃ¶ffentlichen Sie BeitrÃ¤ge, Seiten und Momente (Microblogs) von einer einzigen Plattform aus, die sowohl Langform- als auch Kurzform-Inhaltsanforderungen abdeckt.
REST- und GraphQL-APIs
Stellen Sie Ihre Inhalte Ã¼ber integrierte APIs bereit, um Headless-Bereitstellungen, mobile Apps oder Drittanbieter-Integrationen zu ermÃ¶glichen.
Warum Sie Halo auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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