Bis zu 69 % Rabatt auf Weaviate

Weaviate in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source Vektordatenbank fÃ¼r KI-Anwendungen mit semantischer Suche, hybrider Suche und LLM-Integrationen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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KVM 1
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Weaviate erstellen kÃ¶nnen

Weaviate ist eine Open-Source-Vektordatenbank, die fÃ¼r KI-native Anwendungen entwickelt wurde. Sie speichert Datenobjekte zusammen mit ihren Vektor-Embeddings, was eine schnelle semantische Ã„hnlichkeitssuche ermÃ¶glicht, die Ã¼ber die reine Stichwortsuche hinausgeht, um konzeptionell verwandte Inhalte zu finden. Sie unterstÃ¼tzt die hybride Suche, die Vektor- und StichwortansÃ¤tze kombiniert, fÃ¼r eine optimale Abrufgenauigkeit.

Das Selbst-Hosting von Weaviate auf einem VPS bietet KI-Anwendungen einen dedizierten Vektorspeicher ohne GebÃ¼hren pro Abfrage und volle Kontrolle Ã¼ber die Datenresidenz. Es lÃ¤sst sich mit groÃŸen LLM-Anbietern wie OpenAI, Cohere und Hugging Face integrieren und verbindet sich direkt mit LangChain und LlamaIndex zum Aufbau von RAG-Pipelines und semantischen Suchfunktionen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Weaviate

Semantische Vektorsuche

Finden Sie konzeptionell Ã¤hnliche Inhalte durch Vektor-Embeddings anstelle einer exakten StichwortÃ¼bereinstimmung, um intelligentere Abrufergebnisse zu erzielen.

Hybridsuche

Kombinieren Sie VektorÃ¤hnlichkeit und BM25-SchlÃ¼sselwortsuche mit konfigurierbarer Gewichtung fÃ¼r das Beste aus beiden AbrufansÃ¤tzen.

LLM-Integrationen

Integrierte Module verbinden Weaviate mit OpenAI, Cohere und Hugging Face fÃ¼r die automatische Embedding-Generierung und generative Abfragen.

GraphQL & REST API

Daten abfragen und verwalten Ã¼ber eine GraphQL-API oder REST-Endpunkte mit Client-Bibliotheken fÃ¼r Python, JavaScript, Go und Java.

Multimodale UnterstÃ¼tzung

Speichern und durchsuchen Sie Text-, Bild-, Audio- und Videoobjekte mithilfe des entsprechenden Vektorisierungsmoduls fÃ¼r jeden Datentyp.

Warum Sie Weaviate auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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