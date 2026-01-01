Weaviate in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Vektordatenbank fÃ¼r KI-Anwendungen mit semantischer Suche, hybrider Suche und LLM-Integrationen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Weaviate
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Weaviate erstellen kÃ¶nnen
Weaviate ist eine Open-Source-Vektordatenbank, die fÃ¼r KI-native Anwendungen entwickelt wurde. Sie speichert Datenobjekte zusammen mit ihren Vektor-Embeddings, was eine schnelle semantische Ã„hnlichkeitssuche ermÃ¶glicht, die Ã¼ber die reine Stichwortsuche hinausgeht, um konzeptionell verwandte Inhalte zu finden. Sie unterstÃ¼tzt die hybride Suche, die Vektor- und StichwortansÃ¤tze kombiniert, fÃ¼r eine optimale Abrufgenauigkeit.
Das Selbst-Hosting von Weaviate auf einem VPS bietet KI-Anwendungen einen dedizierten Vektorspeicher ohne GebÃ¼hren pro Abfrage und volle Kontrolle Ã¼ber die Datenresidenz. Es lÃ¤sst sich mit groÃŸen LLM-Anbietern wie OpenAI, Cohere und Hugging Face integrieren und verbindet sich direkt mit LangChain und LlamaIndex zum Aufbau von RAG-Pipelines und semantischen Suchfunktionen.
Wichtige Funktionen von Weaviate
Semantische Vektorsuche
Finden Sie konzeptionell Ã¤hnliche Inhalte durch Vektor-Embeddings anstelle einer exakten StichwortÃ¼bereinstimmung, um intelligentere Abrufergebnisse zu erzielen.
Hybridsuche
Kombinieren Sie VektorÃ¤hnlichkeit und BM25-SchlÃ¼sselwortsuche mit konfigurierbarer Gewichtung fÃ¼r das Beste aus beiden AbrufansÃ¤tzen.
LLM-Integrationen
Integrierte Module verbinden Weaviate mit OpenAI, Cohere und Hugging Face fÃ¼r die automatische Embedding-Generierung und generative Abfragen.
GraphQL & REST API
Daten abfragen und verwalten Ã¼ber eine GraphQL-API oder REST-Endpunkte mit Client-Bibliotheken fÃ¼r Python, JavaScript, Go und Java.
Multimodale UnterstÃ¼tzung
Speichern und durchsuchen Sie Text-, Bild-, Audio- und Videoobjekte mithilfe des entsprechenden Vektorisierungsmoduls fÃ¼r jeden Datentyp.
Warum Sie Weaviate auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.