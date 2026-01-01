Faraday mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source Schwachstellenmanagement-Plattform, die Sicherheitsergebnisse zentralisiert und die Behebung für Sicherheitsteams optimiert.
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Was Sie mit Faraday erstellen können
Faraday ist eine unternehmensgerechte Schwachstellenmanagement-Plattform, die Sicherheitsteams einen einheitlichen Arbeitsbereich bietet, um Schwachstellen in ihrer gesamten Infrastruktur zu entdecken, zu verfolgen und zu beheben. Sie integriert sich mit über 80 Sicherheitstools, importiert und normalisiert automatisch Scan-Daten von verschiedenen Scannern und Test-Frameworks, damit sich Teams auf die Analyse konzentrieren können, anstatt sich mit manueller Datenaufbereitung zu beschäftigen.
Das Selbst-Hosting von Faraday auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible Sicherheitsergebnisse und Audit-Trails unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben – und erfüllt dabei strenge Compliance-Anforderungen für den Umgang mit Schwachstellendaten, während es Unternehmensfunktionen ohne die wiederkehrenden Kosten Cloud-basierter Plattformen bietet.
Wichtige Funktionen von Faraday
80+ Tool-Integrationen
Automatisch importiert und normalisiert Schwachstellendaten von branchenüblichen Scannern und Test-Frameworks, wodurch die manuelle Datenaggregation entfällt.
Teamzusammenarbeit
Mehrbenutzer-Arbeitsbereiche mit rollenbasierter Zugriffssteuerung ermöglichen Sicherheitsteams, bei Bewertungen zusammenzuarbeiten und die Verantwortlichkeit für die Behebung in Echtzeit zu verfolgen.
Risikopriorisierung
Die integrierte Risikobewertungs- und Priorisierungs-Engine hilft Teams, Behebungsmaßnahmen auf die Schwachstellen zu konzentrieren, die die größte tatsächliche Bedrohung darstellen.
Compliance-Berichterstattung
Benutzerdefinierte Berichtsvorlagen und Prüfprotokolle helfen Compliance-Beauftragten, Verbesserungen der Sicherheitslage nachzuweisen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
RESTful API
Eine vollständige REST-API ermöglicht die Integration mit CI/CD-Pipelines und SIEM-Tools, wodurch DevSecOps-Teams die Schwachstellenverfolgung über den gesamten SDLC hinweg automatisieren können.
Warum Sie Faraday auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.