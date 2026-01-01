Faraday ist eine unternehmensgerechte Schwachstellenmanagement-Plattform, die Sicherheitsteams einen einheitlichen Arbeitsbereich bietet, um Schwachstellen in ihrer gesamten Infrastruktur zu entdecken, zu verfolgen und zu beheben. Sie integriert sich mit über 80 Sicherheitstools, importiert und normalisiert automatisch Scan-Daten von verschiedenen Scannern und Test-Frameworks, damit sich Teams auf die Analyse konzentrieren können, anstatt sich mit manueller Datenaufbereitung zu beschäftigen.

Das Selbst-Hosting von Faraday auf Ihrem VPS stellt sicher, dass sensible Sicherheitsergebnisse und Audit-Trails unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben – und erfüllt dabei strenge Compliance-Anforderungen für den Umgang mit Schwachstellendaten, während es Unternehmensfunktionen ohne die wiederkehrenden Kosten Cloud-basierter Plattformen bietet.