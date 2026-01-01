Maloja mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehostete Musik-Scrobble-Datenbank, die Ihre Hörhistorie in persönliche Charts, Statistiken und Last.fm-ähnliche Profile verwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Maloja erstellen können
Maloja ist ein Open-Source, selbst gehosteter Musik-Scrobbler – stellen Sie sich ein persönliches Last.fm vor –, der jeden von Ihnen gespielten Titel aufzeichnet und die Historie in Charts, Top-Künstler-Rankings, Zeitimpuls-Diagramme und Jahreszusammenfassungen umwandelt. Er akzeptiert Scrobbles von Clients, die bereits die Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, Multi-Scrobbler und direkte API-Integrationen von Playern wie Plex, Jellyfin und Navidrome unterstützen.
Das Selbst-Hosten von Maloja auf Ihrem eigenen VPS bewahrt eine private, dauerhafte Aufzeichnung Ihrer Hördaten, anstatt sie auf einer Drittanbieter-Plattform zu belassen, die geschlossen werden, Preise ändern oder die Art und Weise der Datenbereitstellung anpassen könnte. Kombiniert mit Metadatenanreicherung von Last.fm, Spotify, MusicBrainz und TheAudioDB erhalten Sie ein umfangreiches persönliches Musik-Dashboard, das Anbieterwechsel überdauert.
Wichtige Funktionen von Maloja
Persönliche Hörcharts
Entdecken Sie Top-Künstler, -Alben und -Tracks in konfigurierbaren Zeiträumen mit Rankings, Trendlinien und Vergleichen pro Zeitraum.
Last.fm-kompatible API
Empfangen Sie Scrobble von jedem Client, der die Last.fm API spricht – Telefone, Desktop-Player, Skripte – ohne eigene Adapter schreiben zu müssen.
Player-Integrationen
Empfangen Sie Scrobbles direkt von Plex, Jellyfin, Navidrome, Multi-Scrobblern, mpdscribble und anderen Community-Brücken.
Pulsartige Zeitdiagramme
Visualisieren Sie, wie oft Sie bestimmte Künstler, Alben oder Titel über Wochen, Monate und Jahre hinweg hören, um Wiederentdeckungen und intensive Hörphasen zu erkennen.
Metadatenanreicherung
Ziehen Sie Künstlerbilder und Album-Cover von Last.fm, Spotify, MusicBrainz und TheAudioDB, damit Ihr Dashboard von Anfang an professionell aussieht.
Last.fm-Proxy-Scrobbling
Leiten Sie eingehende Scrobble optional an Last.fm weiter, damit Ihr bestehendes öffentliches Profil weiterhin aktualisiert wird, während Sie gleichzeitig ein privates Archiv aufbauen.
Warum Sie Maloja auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.