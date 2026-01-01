Maloja ist ein Open-Source, selbst gehosteter Musik-Scrobbler – stellen Sie sich ein persönliches Last.fm vor –, der jeden von Ihnen gespielten Titel aufzeichnet und die Historie in Charts, Top-Künstler-Rankings, Zeitimpuls-Diagramme und Jahreszusammenfassungen umwandelt. Er akzeptiert Scrobbles von Clients, die bereits die Last.fm API, GMusicBrowser, mpdscribble, Multi-Scrobbler und direkte API-Integrationen von Playern wie Plex, Jellyfin und Navidrome unterstützen.

Das Selbst-Hosten von Maloja auf Ihrem eigenen VPS bewahrt eine private, dauerhafte Aufzeichnung Ihrer Hördaten, anstatt sie auf einer Drittanbieter-Plattform zu belassen, die geschlossen werden, Preise ändern oder die Art und Weise der Datenbereitstellung anpassen könnte. Kombiniert mit Metadatenanreicherung von Last.fm, Spotify, MusicBrainz und TheAudioDB erhalten Sie ein umfangreiches persönliches Musik-Dashboard, das Anbieterwechsel überdauert.