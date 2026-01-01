Mafl mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistische selbstgehostete Startseite, die jeden Dienst, Link und jedes Dashboard, das Sie nutzen, hinter einem einzigen Tab organisiert.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Mafl
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mafl erstellen kÃ¶nnen
Mafl ist eine Open-Source-Startseite, die fÃ¼r Personen entwickelt wurde, die mehrere selbst gehostete Dienste betreiben und einen schnellen, ablenkungsfreien Startpunkt wÃ¼nschen. Das gesamte Layout wird in einer einzigen YAML-Konfigurationsdatei beschrieben, sodass das Dashboard reproduzierbar, versionskontrolliert und trivial zu sichern ist, zusammen mit dem Rest Ihres Stacks.
Das Selbst-Hosten von Mafl auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Lesezeichen, jeden API-SchlÃ¼ssel und jede Integration auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Alle Drittanbieter-Anfragen fÃ¼r Service-Widgets werden Ã¼ber das Mafl-Backend geleitet, sodass Anmeldeinformationen und Metadaten niemals in den Browser oder zu externen Dashboard-Anbietern gelangen.
Wichtige Funktionen von Mafl
YAML-Konfiguration
Definieren Sie Gruppen, Dienste, Themes und Widgets in einer einzigen config.yml-Datei, die Sie versionskontrollieren und Ã¼ber Umgebungen hinweg replizieren kÃ¶nnen.
Live-Dienstleistungs-Widgets
Interaktive Karten zeigen Echtzeitdaten wie Wetter, IP-Informationen und benutzerdefinierte Integrationen an, ohne API-SchlÃ¼ssel im Browser preiszugeben.
Benutzerdefinierte Themes
Wechseln Sie zwischen den enthaltenen Themes oder gestalten Sie Ihr eigenes, um es an Ihre Marke anzupassen und mit der Community zu teilen.
Mehrsprachige BenutzeroberflÃ¤che
Wird mit Englisch, Spanisch, Deutsch, FranzÃ¶sisch, Russisch, Chinesisch und mehr geliefert, automatisch vom Besucherbrowser erkannt.
Iconify und Emoji-Icons
WÃ¤hlen Sie aus Ã¼ber 200.000 Iconify-Vektor-Icons, beliebigen Emojis, entfernten URLs oder lokal gespeicherten Bildern fÃ¼r jede Dienstkachel.
Installierbare PWA
FÃ¼gen Sie Mafl als Progressive Web-App zu Ihrem Telefon oder Desktop hinzu, um ein sofortiges, App-Ã¤hnliches Launcher-Erlebnis zu erhalten.
Warum Sie Mafl auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.