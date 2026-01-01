Mafl ist eine Open-Source-Startseite, die fÃ¼r Personen entwickelt wurde, die mehrere selbst gehostete Dienste betreiben und einen schnellen, ablenkungsfreien Startpunkt wÃ¼nschen. Das gesamte Layout wird in einer einzigen YAML-Konfigurationsdatei beschrieben, sodass das Dashboard reproduzierbar, versionskontrolliert und trivial zu sichern ist, zusammen mit dem Rest Ihres Stacks.

Das Selbst-Hosten von Mafl auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Lesezeichen, jeden API-SchlÃ¼ssel und jede Integration auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Alle Drittanbieter-Anfragen fÃ¼r Service-Widgets werden Ã¼ber das Mafl-Backend geleitet, sodass Anmeldeinformationen und Metadaten niemals in den Browser oder zu externen Dashboard-Anbietern gelangen.