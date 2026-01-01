Cerbos ist ein selbst gehosteter Richtlinien-Entscheidungspunkt, der die Autorisierungslogik von Ihrem Anwendungscode entkoppelt. Anstatt Berechtigungsprüfungen über Dienste hinweg zu verteilen, definieren Sie Ressourcen- und Prinzipalrichtlinien als versionskontrollierte YAML-Dateien, und Cerbos beantwortet Autorisierungsfragen über eine REST- und gRPC-API mit Antwortzeiten im Sub-Millisekundenbereich.

Das Selbst-Hosten von Cerbos auf Ihrem eigenen VPS hält jede Autorisierungsentscheidung und jedes Audit-Protokoll vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur – kein Drittanbieterdienst sieht, welche Benutzer auf welche Ressourcen zugreifen. Richtlinien leben neben Ihrem Code, integrieren sich mit jeder Sprache über generierte SDK-Clients und können zur Laufzeit neu geladen werden, ohne Ihre Dienste neu starten zu müssen.