Bis zu 69 % Rabatt auf EdgeDB

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Graph-relationale Datenbank der nÃ¤chsten Generation, basierend auf PostgreSQL mit einer modernen Abfragesprache und einem intuitiven Datenmodell.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit EdgeDB erstellen kÃ¶nnen

EdgeDB ist eine Open-Source-Datenbank, die das relationale Paradigma neu interpretiert. Aufbauend auf der bewÃ¤hrten PostgreSQL-Engine fÃ¼hrt sie ein reichhaltiges objektrelationales Datenmodell, Schema-Vererbung und EdgeQL ein â€“ eine Abfragesprache, die ausdrucksstÃ¤rker und sicherer als SQL ist. Entwickler profitieren von berechneten Eigenschaften, VerknÃ¼pfungseigenschaften und integrierten Migrations-Tools, die eine manuelle Schemaverwaltung Ã¼berflÃ¼ssig machen.

Das Selbst-Hosting von EdgeDB auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Datenbankkonfiguration, Ressourcenzuweisung und Datenresidenz. Sie kÃ¶nnen die PostgreSQL-Einstellungen an Ihre Arbeitslast anpassen, benutzerdefinierte Backup-Strategien implementieren und sich ohne die EinschrÃ¤nkungen verwalteter Datenbankdienste in Ihre Infrastruktur integrieren.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von EdgeDB

EdgeQL Abfragesprache

Eine moderne Alternative zu SQL mit intuitiver Syntax, zusammensetzbaren AusdrÃ¼cken und leistungsstarker Objektgraphen-Traversierung, die komplexe Multi-Join-Abfragen eliminiert.

Objekt-relationales Modell

Definieren Sie Schemata unter Verwendung von Objekttypen mit Vererbung und berechneten Eigenschaften, um die Impedanzfehlanpassung zwischen Anwendungscode und Datenbankschicht zu reduzieren.

Automatische UmzÃ¼ge

Generieren und wenden Sie Schema-Migrationen automatisch anhand Ihrer Schema-Definitionen an, wodurch manuell erstellte ALTER TABLE-Skripte und Migrations-Drift entfallen.

Web-Admin-UI

Integrierte browserbasierte OberflÃ¤che zur Schema-Erkundung, interaktiven Abfragen und Datenvisualisierung, ohne die Installation zusÃ¤tzlicher Tools.

Typsichere Client-Bibliotheken

Offizielle Query Builder fÃ¼r TypeScript, Python und Go generieren vollstÃ¤ndig typsicheren Datenbankzugriffscode direkt aus Ihrem EdgeDB-Schema.

Warum Sie EdgeDB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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