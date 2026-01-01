TrailBase mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Firebase-Alternative mit typsicheren APIs, Echtzeit-Abonnements, Authentifizierung und Admin-UI in einer einzigen ausfÃ¼hrbaren Datei.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit TrailBase erstellen kÃ¶nnen
TrailBase ist eine Sub-Millisekunden, einzeln ausfÃ¼hrbare Firebase-Alternative, die auf Rust, SQLite und Wasmtime aufbaut. Es vereint typsichere REST- und Echtzeit-APIs, JWT-basierte Authentifizierung mit OAuth2-Anbietern, eine integrierte WebAssembly-Laufzeitumgebung fÃ¼r benutzerdefinierte Serverlogik und ein ausgefeiltes Admin-Dashboard in einer einzigen BinÃ¤rdatei â€“ sodass ein komplettes Backend als einzelner Prozess ausgeliefert wird, ohne dass eine externe Datenbank betrieben werden muss.
Das Selbst-Hosting von TrailBase auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt BenutzerdatensÃ¤tze, Anwendungsdaten und Authentifizierungs-Tokens unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, eliminiert die BaaS-Preise pro Anfrage und bietet Ihnen dank lokalem SQLite-Speicher eine vorhersehbare Latenz. Client-SDKs fÃ¼r TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin und C# erleichtern die Integration in Web- und mobile Anwendungen.
Wichtige Funktionen von TrailBase
Typensichere APIs
Definieren Sie Sammlungen in der Admin-UI, und TrailBase generiert automatisch typensichere REST-Endpunkte mit JSON-Schema, wodurch fehleranfÃ¤lliger, manuell geschriebener CRUD-Code entfÃ¤llt.
Echtzeit-Abonnements
Push-basierte Echtzeit-APIs ermÃ¶glichen es Clients, Ã„nderungen an DatensÃ¤tzen zu abonnieren und synchron zu bleiben, ohne abzufragen, ideal fÃ¼r kollaborative und sich live aktualisierende Apps.
WebAssembly-Laufzeitumgebung
FÃ¼hren Sie benutzerdefinierte serverseitige Logik, geschrieben in JavaScript, Rust oder Go, als sandboxed WASM-Komponenten aus, ohne dass der Server neu aufgebaut oder neu gestartet werden muss.
Integrierte Authentifizierung
E-Mail/Passwort-Registrierung sowie OAuth2-Anbieter wie Google und Discord funktionieren sofort unter Verwendung von JWT- und Refresh-Tokens â€” kein separater IdentitÃ¤tsdienst erforderlich.
Admin-Dashboard
Eine gebÃ¼ndelte Web-UI ermÃ¶glicht es Ihnen, Tabellen zu verwalten, DatensÃ¤tze zu durchsuchen, die Authentifizierung zu konfigurieren und Protokolle zu Ã¼berprÃ¼fen, ohne SQL- oder REST-Aufrufe manuell schreiben zu mÃ¼ssen.
Ein einzelnes BinÃ¤rprogramm mit SQLite
Alles lÃ¤uft von einem einzigen Rust-Executable, gestÃ¼tzt auf SQLite, sodass Bereitstellungen einfach und Abfragen schnell bleiben, ohne einen separaten Datenbankserver.
Warum Sie TrailBase auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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