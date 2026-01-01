Bis zu 69 % Rabatt auf TrailBase

TrailBase mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source-Firebase-Alternative mit typsicheren APIs, Echtzeit-Abonnements, Authentifizierung und Admin-UI in einer einzigen ausfÃ¼hrbaren Datei.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
TrailBase mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r TrailBase

69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit TrailBase erstellen kÃ¶nnen

TrailBase ist eine Sub-Millisekunden, einzeln ausfÃ¼hrbare Firebase-Alternative, die auf Rust, SQLite und Wasmtime aufbaut. Es vereint typsichere REST- und Echtzeit-APIs, JWT-basierte Authentifizierung mit OAuth2-Anbietern, eine integrierte WebAssembly-Laufzeitumgebung fÃ¼r benutzerdefinierte Serverlogik und ein ausgefeiltes Admin-Dashboard in einer einzigen BinÃ¤rdatei â€“ sodass ein komplettes Backend als einzelner Prozess ausgeliefert wird, ohne dass eine externe Datenbank betrieben werden muss.

Das Selbst-Hosting von TrailBase auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt BenutzerdatensÃ¤tze, Anwendungsdaten und Authentifizierungs-Tokens unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, eliminiert die BaaS-Preise pro Anfrage und bietet Ihnen dank lokalem SQLite-Speicher eine vorhersehbare Latenz. Client-SDKs fÃ¼r TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin und C# erleichtern die Integration in Web- und mobile Anwendungen.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von TrailBase

Typensichere APIs

Definieren Sie Sammlungen in der Admin-UI, und TrailBase generiert automatisch typensichere REST-Endpunkte mit JSON-Schema, wodurch fehleranfÃ¤lliger, manuell geschriebener CRUD-Code entfÃ¤llt.

Echtzeit-Abonnements

Push-basierte Echtzeit-APIs ermÃ¶glichen es Clients, Ã„nderungen an DatensÃ¤tzen zu abonnieren und synchron zu bleiben, ohne abzufragen, ideal fÃ¼r kollaborative und sich live aktualisierende Apps.

WebAssembly-Laufzeitumgebung

FÃ¼hren Sie benutzerdefinierte serverseitige Logik, geschrieben in JavaScript, Rust oder Go, als sandboxed WASM-Komponenten aus, ohne dass der Server neu aufgebaut oder neu gestartet werden muss.

Integrierte Authentifizierung

E-Mail/Passwort-Registrierung sowie OAuth2-Anbieter wie Google und Discord funktionieren sofort unter Verwendung von JWT- und Refresh-Tokens â€” kein separater IdentitÃ¤tsdienst erforderlich.

Admin-Dashboard

Eine gebÃ¼ndelte Web-UI ermÃ¶glicht es Ihnen, Tabellen zu verwalten, DatensÃ¤tze zu durchsuchen, die Authentifizierung zu konfigurieren und Protokolle zu Ã¼berprÃ¼fen, ohne SQL- oder REST-Aufrufe manuell schreiben zu mÃ¼ssen.

Ein einzelnes BinÃ¤rprogramm mit SQLite

Alles lÃ¤uft von einem einzigen Rust-Executable, gestÃ¼tzt auf SQLite, sodass Bereitstellungen einfach und Abfragen schnell bleiben, ohne einen separaten Datenbankserver.

Warum Sie TrailBase auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ÃœberprÃ¼fung...

Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Europa, Nordamerika, SÃ¼damerika und Asien.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer RÃ¼ckerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Nutzen Sie Visual Studio Code in Ihrem Browser â€“ Ã¼berall

AuswÃ¤hlen
1Backend

1Backend

Selbstgehostete Plattform zum Erstellen von KI-Apps mit Microservices und Microfrontends

AuswÃ¤hlen
Adminer

Adminer

Voll ausgestattete DatenbankverwaltungsoberflÃ¤che fÃ¼r mehr als 11 Datenbanksysteme

AuswÃ¤hlen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre PrivatsphÃ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fÃ¼r das ordnungsgemÃ¤ÃŸe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerÃ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufÃ¼hren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.