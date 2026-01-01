TrailBase ist eine Sub-Millisekunden, einzeln ausfÃ¼hrbare Firebase-Alternative, die auf Rust, SQLite und Wasmtime aufbaut. Es vereint typsichere REST- und Echtzeit-APIs, JWT-basierte Authentifizierung mit OAuth2-Anbietern, eine integrierte WebAssembly-Laufzeitumgebung fÃ¼r benutzerdefinierte Serverlogik und ein ausgefeiltes Admin-Dashboard in einer einzigen BinÃ¤rdatei â€“ sodass ein komplettes Backend als einzelner Prozess ausgeliefert wird, ohne dass eine externe Datenbank betrieben werden muss.

Das Selbst-Hosting von TrailBase auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt BenutzerdatensÃ¤tze, Anwendungsdaten und Authentifizierungs-Tokens unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, eliminiert die BaaS-Preise pro Anfrage und bietet Ihnen dank lokalem SQLite-Speicher eine vorhersehbare Latenz. Client-SDKs fÃ¼r TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin und C# erleichtern die Integration in Web- und mobile Anwendungen.