Jellystat ist eine Open-Source-Statistik-Anwendung, die speziell fÃ¼r den Jellyfin Medienserver entwickelt wurde, inspiriert vom Analyse-Stil von Tautulli fÃ¼r Plex. Sie verbindet sich mit der API Ihres Jellyfin-Servers und sammelt kontinuierlich Wiedergabedaten, NutzeraktivitÃ¤ten und Bibliotheksinformationen, wobei alles Ã¼ber interaktive Diagramme und detaillierte Dashboards pro Nutzer prÃ¤sentiert wird.

Das Selbst-Hosting von Jellystat auf einem VPS hÃ¤lt Ihren Sehverlauf und Ihre Server-Analysen vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, frei von Tracking-Diensten Dritter. Eine gebÃ¼ndelte PostgreSQL-Datenbank speichert historische Wiedergabedaten Ã¼ber Container-Updates hinweg, und das integrierte Backup-System speichert Ihre Statistiken und Konfiguration, sodass Analysen Upgrades und Migrationen ohne manuelle Exporte Ã¼berstehen.