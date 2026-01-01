Jellystat mit 1-Klick-Installation bereitstellen
Open-Source-Dashboard fÃ¼r Statistiken und Einblicke fÃ¼r Jellyfin Medienserver mit detaillierter Wiedergabeverfolgung und Nutzeranalysen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Jellystat
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jellystat erstellen kÃ¶nnen
Jellystat ist eine Open-Source-Statistik-Anwendung, die speziell fÃ¼r den Jellyfin Medienserver entwickelt wurde, inspiriert vom Analyse-Stil von Tautulli fÃ¼r Plex. Sie verbindet sich mit der API Ihres Jellyfin-Servers und sammelt kontinuierlich Wiedergabedaten, NutzeraktivitÃ¤ten und Bibliotheksinformationen, wobei alles Ã¼ber interaktive Diagramme und detaillierte Dashboards pro Nutzer prÃ¤sentiert wird.
Das Selbst-Hosting von Jellystat auf einem VPS hÃ¤lt Ihren Sehverlauf und Ihre Server-Analysen vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, frei von Tracking-Diensten Dritter. Eine gebÃ¼ndelte PostgreSQL-Datenbank speichert historische Wiedergabedaten Ã¼ber Container-Updates hinweg, und das integrierte Backup-System speichert Ihre Statistiken und Konfiguration, sodass Analysen Upgrades und Migrationen ohne manuelle Exporte Ã¼berstehen.
Wichtige Funktionen von Jellystat
Wiedergabe-Tracking
Jeder Jellyfin-Stream wird mit Benutzer, Element, GerÃ¤t und Wiedergabedauer aufgezeichnet, sodass Sie eine vollstÃ¤ndige Historie der Medienserver-AktivitÃ¤t haben.
NutzeraktivitÃ¤ts-Einblicke
Benutzerbezogene Dashboards zeigen Sehdauer, Lieblingsinhalte und Sehgewohnheiten im gesamten Haushalt fÃ¼r transparente AufschlÃ¼sselungen der Mediennutzung.
Bibliotheksstatistiken
Detaillierte AufschlÃ¼sselungen von Filmen, Serien und anderen Inhalten nach Genre, Codec und AuflÃ¶sung geben Aufschluss Ã¼ber die Struktur Ihrer Mediathek.
Integrierte Backups
Ein-Klick-Backup und Wiederherstellung fÃ¼r die Jellystat-Datenbank schÃ¼tzt Ihre historischen Statistiken bei Upgrades, Migrationen und Host-Wechseln.
Sichere Authentifizierung
JWT-basierter Login schÃ¼tzt das Analyse-Dashboard vor Ã¶ffentlichem Zugriff, ohne fÃ¼r die Anmeldung auf Jellyfin-Benutzerkonten angewiesen zu sein.
Warum Sie Jellystat auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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