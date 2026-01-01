CVAT mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Webtool zur skalierbaren Annotation von Bildern und Videos für Computer-Vision-Teams.
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Was Sie mit CVAT erstellen können
CVAT (Computer Vision Annotation Tool) ist eine browserbasierte Annotationsplattform, die speziell für die Beschriftung von Bildern, Videos und 3D-Punktwolken entwickelt wurde, die zum Trainieren von Computer-Vision-Modellen verwendet werden. Im Gegensatz zu allgemeinen Beschriftungsanwendungen ist jede Funktion auf den Workflow von ML-Ingenieuren zugeschnitten: Keyframe-Interpolation für Videos, semi-automatische Segmentierung, modellgestützte Vorab-Beschriftung sowie Überprüfungs- und Qualitätssicherungs-Pipelines für verteilte Annotations-Teams.
Das Self-Hosting von CVAT auf Ihrem eigenen VPS hält Trainingsdatensätze, Rohbilder und Projektmetadaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sensible Daten an ein Drittanbieter-SaaS hochzuladen. Ursprünglich von Intel entwickelt und jetzt von CVAT.ai gepflegt, betreibt es Beschriftungs-Pipelines bei Tausenden von Computer-Vision-Teams weltweit.
Wichtige Funktionen von CVAT
Bild- und Videokennzeichnung
Begrenzungsrahmen, Polygone, Polylinien, Schlüsselpunkte, Quader und semantische Masken über Standbilder und Videosequenzen hinweg mit Keyframe-Interpolation.
KI-gestützte Annotation
Interaktive Segmentierung, modellgestütztes Pre-Labeling und Tracker-Unterstützung reduzieren die manuelle Klickzahl durch die Ausführung von Erkennungs- und SAM-ähnlichen Modellen inline.
Team-Workflows
Projekt-, Aufgaben- und Jobhierarchie mit Rollen für Annotatoren, Prüfer und Manager sowie Qualitätskontrollberichten für verteilte Beschriftungsteams.
Offene Datensatzformate
Import und Export von COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images und einem Dutzend weiterer Datensatzformate von Haus aus.
Qualität und Konsens
Integrierte Qualitätsberichte, Ground-Truth-Vergleich und Konsens-Jobs erkennen Annotationsdrift, bevor fehlerhafte Labels das Modelltraining erreichen.
REST API und SDK
Vollständige REST-API und offizielles Python-SDK sowie CLI ermöglichen es Ihnen, CVAT in bestehende MLOps-Pipelines zu integrieren und Dataset-Operationen zu automatisieren.
Warum Sie CVAT auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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