CVAT (Computer Vision Annotation Tool) ist eine browserbasierte Annotationsplattform, die speziell für die Beschriftung von Bildern, Videos und 3D-Punktwolken entwickelt wurde, die zum Trainieren von Computer-Vision-Modellen verwendet werden. Im Gegensatz zu allgemeinen Beschriftungsanwendungen ist jede Funktion auf den Workflow von ML-Ingenieuren zugeschnitten: Keyframe-Interpolation für Videos, semi-automatische Segmentierung, modellgestützte Vorab-Beschriftung sowie Überprüfungs- und Qualitätssicherungs-Pipelines für verteilte Annotations-Teams.

Das Self-Hosting von CVAT auf Ihrem eigenen VPS hält Trainingsdatensätze, Rohbilder und Projektmetadaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sensible Daten an ein Drittanbieter-SaaS hochzuladen. Ursprünglich von Intel entwickelt und jetzt von CVAT.ai gepflegt, betreibt es Beschriftungs-Pipelines bei Tausenden von Computer-Vision-Teams weltweit.