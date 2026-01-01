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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit CVAT erstellen können

CVAT (Computer Vision Annotation Tool) ist eine browserbasierte Annotationsplattform, die speziell für die Beschriftung von Bildern, Videos und 3D-Punktwolken entwickelt wurde, die zum Trainieren von Computer-Vision-Modellen verwendet werden. Im Gegensatz zu allgemeinen Beschriftungsanwendungen ist jede Funktion auf den Workflow von ML-Ingenieuren zugeschnitten: Keyframe-Interpolation für Videos, semi-automatische Segmentierung, modellgestützte Vorab-Beschriftung sowie Überprüfungs- und Qualitätssicherungs-Pipelines für verteilte Annotations-Teams.

Das Self-Hosting von CVAT auf Ihrem eigenen VPS hält Trainingsdatensätze, Rohbilder und Projektmetadaten innerhalb Ihrer Infrastruktur, anstatt sensible Daten an ein Drittanbieter-SaaS hochzuladen. Ursprünglich von Intel entwickelt und jetzt von CVAT.ai gepflegt, betreibt es Beschriftungs-Pipelines bei Tausenden von Computer-Vision-Teams weltweit.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von CVAT

Bild- und Videokennzeichnung

Begrenzungsrahmen, Polygone, Polylinien, Schlüsselpunkte, Quader und semantische Masken über Standbilder und Videosequenzen hinweg mit Keyframe-Interpolation.

KI-gestützte Annotation

Interaktive Segmentierung, modellgestütztes Pre-Labeling und Tracker-Unterstützung reduzieren die manuelle Klickzahl durch die Ausführung von Erkennungs- und SAM-ähnlichen Modellen inline.

Team-Workflows

Projekt-, Aufgaben- und Jobhierarchie mit Rollen für Annotatoren, Prüfer und Manager sowie Qualitätskontrollberichten für verteilte Beschriftungsteams.

Offene Datensatzformate

Import und Export von COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images und einem Dutzend weiterer Datensatzformate von Haus aus.

Qualität und Konsens

Integrierte Qualitätsberichte, Ground-Truth-Vergleich und Konsens-Jobs erkennen Annotationsdrift, bevor fehlerhafte Labels das Modelltraining erreichen.

REST API und SDK

Vollständige REST-API und offizielles Python-SDK sowie CLI ermöglichen es Ihnen, CVAT in bestehende MLOps-Pipelines zu integrieren und Dataset-Operationen zu automatisieren.

Warum Sie CVAT auf Hostinger ausführen sollten

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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