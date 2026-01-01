Bis zu 69 % Rabatt auf InfluxDB 2

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Vereinheitlichte Zeitreihenplattform, die Datenbank, Visualisierung, Alarmierung und Datenverarbeitung in einer einzigen Anwendung kombiniert.

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Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
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KVM 1
17,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
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KVM 8
64,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit InfluxDB 2 erstellen kÃ¶nnen

InfluxDB 2 ist eine speziell entwickelte Zeitreihenplattform, die Erfassung, Speicherung, Abfrage, Visualisierung und Alarmierung in einer einzigen Anwendung abwickelt. Basierend auf der TSM-Speicher-Engine mit der Flux-Abfragesprache bietet sie einen hohen Datendurchsatz bei der Erfassung und effiziente Komprimierung zusammen mit einer modernen WeboberflÃ¤che â€“ wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, separate Tools wie Grafana oder Kapacitor fÃ¼r grundlegende Observability-Workflows zu integrieren.

Das Selbst-Hosting von InfluxDB 2 auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Kosten pro Datenpunkt und die Kosten fÃ¼r den Datenabfluss, die bei verwalteten Cloud-Angeboten Ã¼blich sind. Sie erhalten vorhersehbare Kosten fÃ¼r IoT-GerÃ¤teflotten, InfrastrukturÃ¼berwachung und Finanzdatenpipelines, unabhÃ¤ngig vom Erfassungsvolumen, mit persistentem Speicher fÃ¼r jahrelange historische Telemetriedaten.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von InfluxDB 2

Flux-Abfragesprache

Flux ist eine funktionale Skriptsprache, die speziell fÃ¼r Zeitreihendaten entwickelt wurde und Transformationen, Aggregationen und Multi-Source-Joins in einer einzigen Abfrage ermÃ¶glicht.

Integrierte Web-UI

Die integrierte BenutzeroberflÃ¤che umfasst einen visuellen Abfrage-Builder, einen Dashboard-Editor und einen Daten-Explorer, sodass kein externes Visualisierungstool erforderlich ist, um loszulegen.

Integrierte Alarmierung

Konfigurieren Sie Schwellenwert- und Deadman-Checks direkt in InfluxDB 2 mit Benachrichtigungsendpunkten fÃ¼r Slack, PagerDuty, HTTP-Webhooks und mehr.

Aufgaben-Engine

Planen Sie Flux-Skripte fÃ¼r Downsampling, ETL-Transformationen und Datenaggregation ohne externe Cron-Jobs oder separate Pipeline-Dienste.

Token-basierte Zugriffskontrolle

Feingranulare Lese-/Schreib-Tokens fÃ¼r bestimmte Buckets ermÃ¶glichen eine feingranulare Zugriffskontrolle fÃ¼r mehrere Teams und Anwendungen, die sich eine Instanz teilen.

Warum Sie InfluxDB 2 auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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