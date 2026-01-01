InfluxDB 2 mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Vereinheitlichte Zeitreihenplattform, die Datenbank, Visualisierung, Alarmierung und Datenverarbeitung in einer einzigen Anwendung kombiniert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit InfluxDB 2 erstellen kÃ¶nnen
InfluxDB 2 ist eine speziell entwickelte Zeitreihenplattform, die Erfassung, Speicherung, Abfrage, Visualisierung und Alarmierung in einer einzigen Anwendung abwickelt. Basierend auf der TSM-Speicher-Engine mit der Flux-Abfragesprache bietet sie einen hohen Datendurchsatz bei der Erfassung und effiziente Komprimierung zusammen mit einer modernen WeboberflÃ¤che â€“ wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, separate Tools wie Grafana oder Kapacitor fÃ¼r grundlegende Observability-Workflows zu integrieren.
Das Selbst-Hosting von InfluxDB 2 auf Ihrem eigenen VPS eliminiert die Kosten pro Datenpunkt und die Kosten fÃ¼r den Datenabfluss, die bei verwalteten Cloud-Angeboten Ã¼blich sind. Sie erhalten vorhersehbare Kosten fÃ¼r IoT-GerÃ¤teflotten, InfrastrukturÃ¼berwachung und Finanzdatenpipelines, unabhÃ¤ngig vom Erfassungsvolumen, mit persistentem Speicher fÃ¼r jahrelange historische Telemetriedaten.
Wichtige Funktionen von InfluxDB 2
Flux-Abfragesprache
Flux ist eine funktionale Skriptsprache, die speziell fÃ¼r Zeitreihendaten entwickelt wurde und Transformationen, Aggregationen und Multi-Source-Joins in einer einzigen Abfrage ermÃ¶glicht.
Integrierte Web-UI
Die integrierte BenutzeroberflÃ¤che umfasst einen visuellen Abfrage-Builder, einen Dashboard-Editor und einen Daten-Explorer, sodass kein externes Visualisierungstool erforderlich ist, um loszulegen.
Integrierte Alarmierung
Konfigurieren Sie Schwellenwert- und Deadman-Checks direkt in InfluxDB 2 mit Benachrichtigungsendpunkten fÃ¼r Slack, PagerDuty, HTTP-Webhooks und mehr.
Aufgaben-Engine
Planen Sie Flux-Skripte fÃ¼r Downsampling, ETL-Transformationen und Datenaggregation ohne externe Cron-Jobs oder separate Pipeline-Dienste.
Token-basierte Zugriffskontrolle
Feingranulare Lese-/Schreib-Tokens fÃ¼r bestimmte Buckets ermÃ¶glichen eine feingranulare Zugriffskontrolle fÃ¼r mehrere Teams und Anwendungen, die sich eine Instanz teilen.
Warum Sie InfluxDB 2 auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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