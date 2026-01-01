Linkwarden ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der dem Link-Verfall entgegenwirkt, indem er automatisch vollstÃ¤ndige Seiten-SchnappschÃ¼sse â€” einschlieÃŸlich Bildern und Formatierungen â€” in dem Moment archiviert, in dem Sie einen Link speichern. Ihre Lesezeichen bleiben Jahre spÃ¤ter lesbar, unabhÃ¤ngig davon, was mit der ursprÃ¼nglichen URL geschieht. Sammlungen, Tags, Hervorhebungen und Anmerkungen ermÃ¶glichen es Ihnen, strukturierte Wissensdatenbanken aufzubauen, anstatt flache Linklisten zu haben.

Das Selbst-Hosting von Linkwarden bietet Ihnen unbegrenzte Archivierung, die nur durch Ihren VPS-Speicherplatz begrenzt ist, vollstÃ¤ndige PrivatsphÃ¤re bezÃ¼glich Ihres Surfverhaltens und kein Risiko, jahrelang kuratierte Lesezeichen zu verlieren, weil ein Cloud-Dienst eingestellt wird oder sein Preismodell Ã¤ndert.