Linkwarden mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Kollaborativer Lesezeichen-Manager, der vollstÃ¤ndige Webseiten-SchnappschÃ¼sse archiviert, damit gespeicherte Links nie ins Leere laufen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Linkwarden
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Linkwarden erstellen kÃ¶nnen
Linkwarden ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der dem Link-Verfall entgegenwirkt, indem er automatisch vollstÃ¤ndige Seiten-SchnappschÃ¼sse â€” einschlieÃŸlich Bildern und Formatierungen â€” in dem Moment archiviert, in dem Sie einen Link speichern. Ihre Lesezeichen bleiben Jahre spÃ¤ter lesbar, unabhÃ¤ngig davon, was mit der ursprÃ¼nglichen URL geschieht. Sammlungen, Tags, Hervorhebungen und Anmerkungen ermÃ¶glichen es Ihnen, strukturierte Wissensdatenbanken aufzubauen, anstatt flache Linklisten zu haben.
Das Selbst-Hosting von Linkwarden bietet Ihnen unbegrenzte Archivierung, die nur durch Ihren VPS-Speicherplatz begrenzt ist, vollstÃ¤ndige PrivatsphÃ¤re bezÃ¼glich Ihres Surfverhaltens und kein Risiko, jahrelang kuratierte Lesezeichen zu verlieren, weil ein Cloud-Dienst eingestellt wird oder sein Preismodell Ã¤ndert.
Wichtige Funktionen von Linkwarden
Ganzseitenarchivierung
Erfasst automatisch vollstÃ¤ndige Seiten-Momentaufnahmen mit Bildern, sodass als Lesezeichen gespeicherte Inhalte erhalten bleiben, selbst wenn die ursprÃ¼nglichen Websites offline gehen.
Kollektionen & Tags
Organisieren Sie Lesezeichen in benannte Sammlungen mit benutzerdefinierten Tags und Anmerkungen fÃ¼r strukturierte, durchsuchbare Wissensdatenbanken.
Multi-User-Zusammenarbeit
Teilen Sie Sammlungen mit Teammitgliedern und steuern Sie den Zugriff mit benutzerbezogenen Berechtigungen fÃ¼r Teamforschung und Wissensaustausch.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie archivierte Seiteninhalte, Titel, Beschreibungen und Anmerkungen, um alles in Ihrer Sammlung sofort zu finden.
Browser-Erweiterungen
Speichern Sie Seiten direkt aus Chrome oder Firefox mit einem Klick, wobei die Erweiterung Inhalte erfasst, bevor diese verschwinden.
Warum Sie Linkwarden auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.
Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken
Anki Sync Server Enhanced
Selbst gehosteter Anki-Synchronisierungsserver mit MehrbenutzerunterstÃ¼tzung, Backups und Web-Dashboard