HandBrake ist der am weitesten verbreitete Open-Source-Video-Transcoder, der praktisch jedes Videoformat in moderne, weitgehend kompatible Ausgabeformate wie MP4 und MKV umwandeln kann. Diese Bereitstellung führt HandBrake in einem Docker-Container aus und streamt seine vollständige grafische Benutzeroberfläche über noVNC in Ihren Browser – keine Desktop-Installation erforderlich. Sie erhalten die komplette HandBrake-Benutzeroberfläche mit all ihren Kodierungsvoreinstellungen, Untertitelunterstützung, Kapitelmarkierungen und Hardwarebeschleunigungsoptionen, zugänglich von jedem Gerät mit einem modernen Browser.

Der Container enthält eine Watch-Folder-Funktion, die automatisch alle Videodateien konvertiert, die Sie in das dafür vorgesehene Eingabeverzeichnis ziehen, was die Ausführung unbeaufsichtigter Stapelverarbeitungsaufträge auf Ihrem VPS vereinfacht.