Bis zu 69 % Rabatt auf SFTPGo

SFTPGo mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Voll ausgestatteter, ereignisgesteuerter DateiÃ¼bertragungsserver, der SFTP, FTP, WebDAV und HTTP unterstÃ¼tzt, mit einer integrierten Web-Administrationsschnittstelle.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
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KVM 8
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21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit SFTPGo erstellen kÃ¶nnen

SFTPGo ist ein voll ausgestatteter Open-Source-DateiÃ¼bertragungsserver, der auf einer ereignisgesteuerten Architektur basiert. Er unterstÃ¼tzt mehrere Protokolle aus einer einzigen Bereitstellung â€“ SFTP, FTPS, WebDAV und HTTP/HTTPS â€“ sowie mehrere Speicher-Backends, darunter lokale Dateisysteme, Amazon S3, Google Cloud Storage und Azure Blob Storage. Eine integrierte WebAdmin-OberflÃ¤che gibt Administratoren die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Benutzer, Gruppen, Quoten und Zugriffsrichtlinien, wÃ¤hrend eine WebClient-OberflÃ¤che Endnutzern ermÃ¶glicht, ihre eigenen Dateien direkt in einem Browser ohne zusÃ¤tzliche Software zu verwalten.

Das Selbst-Hosting von SFTPGo auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt die DateiÃ¼bertragungsinfrastruktur unter Ihrer Kontrolle. Sie legen die Aufbewahrungsrichtlinien, Zugriffsregeln und Speicher-Backends fest â€“ ohne nutzerbasierte GebÃ¼hren, ohne Nutzungsobergrenzen und ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von SFTPGo

Multiprotokoll-UnterstÃ¼tzung

SFTP, FTPS, WebDAV und HTTP/HTTPS werden alle von einem einzigen Server bereitgestellt, sodass Clients, die sich mit jedem Standardprotokoll verbinden, ohne zusÃ¤tzliche Bereitstellungen unterstÃ¼tzt werden.

Webadministration

VollstÃ¤ndige browserbasierte WebAdmin-OberflÃ¤che zur Verwaltung von Benutzern, Gruppen, Ordnern, Kontingenten und Ereignisregeln ohne jeglichen Kommandozeilenzugriff.

Mehrere Speicher-Backends

Verbinden Sie sich mit lokalem Speicher, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage oder entfernten SFTP-Servern und prÃ¤sentieren Sie diese den Benutzern als einheitlichen Verzeichnisbaum.

Ereignisgesteuerte Automatisierung

Definieren Sie Regeln, die Webhooks, E-Mail-Benachrichtigungen oder benutzerdefinierte Skripte bei Dateiereignissen wie Uploads, Downloads oder LÃ¶schungen auslÃ¶sen.

Benutzerkontingente

Legen Sie unabhÃ¤ngige Speicher- und Bandbreitenlimits pro Benutzer oder pro Ordner fest, um zu verhindern, dass ein einzelnes Konto Ã¼bermÃ¤ÃŸige Ressourcen verbraucht.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Die TOTP-basierte 2FA fÃ¼r Administratoren- und Endbenutzerkonten bietet eine entscheidende Schutzebene gegen unbefugten Zugriff.

Warum Sie SFTPGo auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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