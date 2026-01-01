SFTPGo ist ein voll ausgestatteter Open-Source-DateiÃ¼bertragungsserver, der auf einer ereignisgesteuerten Architektur basiert. Er unterstÃ¼tzt mehrere Protokolle aus einer einzigen Bereitstellung â€“ SFTP, FTPS, WebDAV und HTTP/HTTPS â€“ sowie mehrere Speicher-Backends, darunter lokale Dateisysteme, Amazon S3, Google Cloud Storage und Azure Blob Storage. Eine integrierte WebAdmin-OberflÃ¤che gibt Administratoren die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Benutzer, Gruppen, Quoten und Zugriffsrichtlinien, wÃ¤hrend eine WebClient-OberflÃ¤che Endnutzern ermÃ¶glicht, ihre eigenen Dateien direkt in einem Browser ohne zusÃ¤tzliche Software zu verwalten.

Das Selbst-Hosting von SFTPGo auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt die DateiÃ¼bertragungsinfrastruktur unter Ihrer Kontrolle. Sie legen die Aufbewahrungsrichtlinien, Zugriffsregeln und Speicher-Backends fest â€“ ohne nutzerbasierte GebÃ¼hren, ohne Nutzungsobergrenzen und ohne dass Daten Ihre Infrastruktur verlassen.