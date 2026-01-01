Bis zu 69 % Rabatt auf Sun-Panel

Sun-Panel mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Anpassbares Server- und NAS-Navigationspanel mit einer Ã¼bersichtlichen Startseite und App-Launcher fÃ¼r Self-Hoster.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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KVM 1
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Sun-Panel erstellen kÃ¶nnen

Sun-Panel ist ein schlankes, selbst gehostetes Startseiten- und Navigationspanel, das fÃ¼r Server und NAS-GerÃ¤te entwickelt wurde. Es bietet Ihnen ein einziges, schÃ¶n organisiertes Dashboard, von dem aus Sie alle Ihre selbst gehosteten Dienste starten und den Systemstatus auf einen Blick Ã¼berwachen kÃ¶nnen. Auf Einfachheit ausgelegt, benÃ¶tigt Sun-Panel keine externe Datenbank â€“ es lÃ¤uft vollstÃ¤ndig auf SQLite.

Mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Multi-Konto-Isolation, benutzerdefinierte Icons aus der Iconify-Bibliothek, In-Page-Mini-Fenster und vollstÃ¤ndig anpassbares CSS und JavaScript ermÃ¶glicht es Ihnen Sun-Panel, eine Startseite zu gestalten, die perfekt zu Ihrem Workflow passt. Stellen Sie es auf Ihrem VPS bereit und genieÃŸen Sie eine persÃ¶nliche, werbefreie Browser-Startseite, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Sun-Panel

Support fÃ¼r mehrere Konten

Erstellen Sie isolierte Konten fÃ¼r verschiedene Benutzer, jeweils mit eigenem Panel-Layout und AnwendungsverknÃ¼pfungen.

Keine externe Datenbank

LÃ¤uft vollstÃ¤ndig auf integriertem SQLite, was die Bereitstellung vereinfacht, da kein zusÃ¤tzlicher Datenbankdienst gewartet werden muss.

Umfangreiche Icon-Bibliothek

Nutzen Sie die Iconify-Icon-Bibliothek, um Ihre App-VerknÃ¼pfungen frei zu gestalten, die Tausende von Icon-Sets unterstÃ¼tzt.

SystemstatusÃ¼berwachung

Verfolgen Sie die CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung in Echtzeit direkt in Ihrem Panel, um die Server-Gesundheit im Auge zu behalten.

Benutzerdefiniertes JS und CSS

FÃ¼gen Sie Ihr eigenes JavaScript und CSS ein, um das Aussehen und Verhalten Ihrer Homepage vollstÃ¤ndig zu personalisieren.

Seiteninterne Mini-Fenster

Ã–ffnen Sie unterstÃ¼tzte Dienste in schwebenden Minifenstern, ohne Ihr Dashboard zu verlassen, fÃ¼r einen nahtlosen Workflow.

Warum Sie Sun-Panel auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Europa, Nordamerika, SÃ¼damerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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Uptime Kuma

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Uptime Kuma ist ein attraktives, selbst gehostetes Ãœberwachungstool

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