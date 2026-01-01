Sun-Panel mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Anpassbares Server- und NAS-Navigationspanel mit einer Ã¼bersichtlichen Startseite und App-Launcher fÃ¼r Self-Hoster.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Sun-Panel
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Sun-Panel erstellen kÃ¶nnen
Sun-Panel ist ein schlankes, selbst gehostetes Startseiten- und Navigationspanel, das fÃ¼r Server und NAS-GerÃ¤te entwickelt wurde. Es bietet Ihnen ein einziges, schÃ¶n organisiertes Dashboard, von dem aus Sie alle Ihre selbst gehosteten Dienste starten und den Systemstatus auf einen Blick Ã¼berwachen kÃ¶nnen. Auf Einfachheit ausgelegt, benÃ¶tigt Sun-Panel keine externe Datenbank â€“ es lÃ¤uft vollstÃ¤ndig auf SQLite.
Mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Multi-Konto-Isolation, benutzerdefinierte Icons aus der Iconify-Bibliothek, In-Page-Mini-Fenster und vollstÃ¤ndig anpassbares CSS und JavaScript ermÃ¶glicht es Ihnen Sun-Panel, eine Startseite zu gestalten, die perfekt zu Ihrem Workflow passt. Stellen Sie es auf Ihrem VPS bereit und genieÃŸen Sie eine persÃ¶nliche, werbefreie Browser-Startseite, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren.
Wichtige Funktionen von Sun-Panel
Support fÃ¼r mehrere Konten
Erstellen Sie isolierte Konten fÃ¼r verschiedene Benutzer, jeweils mit eigenem Panel-Layout und AnwendungsverknÃ¼pfungen.
Keine externe Datenbank
LÃ¤uft vollstÃ¤ndig auf integriertem SQLite, was die Bereitstellung vereinfacht, da kein zusÃ¤tzlicher Datenbankdienst gewartet werden muss.
Umfangreiche Icon-Bibliothek
Nutzen Sie die Iconify-Icon-Bibliothek, um Ihre App-VerknÃ¼pfungen frei zu gestalten, die Tausende von Icon-Sets unterstÃ¼tzt.
SystemstatusÃ¼berwachung
Verfolgen Sie die CPU-, Speicher- und Festplattenauslastung in Echtzeit direkt in Ihrem Panel, um die Server-Gesundheit im Auge zu behalten.
Benutzerdefiniertes JS und CSS
FÃ¼gen Sie Ihr eigenes JavaScript und CSS ein, um das Aussehen und Verhalten Ihrer Homepage vollstÃ¤ndig zu personalisieren.
Seiteninterne Mini-Fenster
Ã–ffnen Sie unterstÃ¼tzte Dienste in schwebenden Minifenstern, ohne Ihr Dashboard zu verlassen, fÃ¼r einen nahtlosen Workflow.
Warum Sie Sun-Panel auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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