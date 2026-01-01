Sun-Panel ist ein schlankes, selbst gehostetes Startseiten- und Navigationspanel, das fÃ¼r Server und NAS-GerÃ¤te entwickelt wurde. Es bietet Ihnen ein einziges, schÃ¶n organisiertes Dashboard, von dem aus Sie alle Ihre selbst gehosteten Dienste starten und den Systemstatus auf einen Blick Ã¼berwachen kÃ¶nnen. Auf Einfachheit ausgelegt, benÃ¶tigt Sun-Panel keine externe Datenbank â€“ es lÃ¤uft vollstÃ¤ndig auf SQLite.

Mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Multi-Konto-Isolation, benutzerdefinierte Icons aus der Iconify-Bibliothek, In-Page-Mini-Fenster und vollstÃ¤ndig anpassbares CSS und JavaScript ermÃ¶glicht es Ihnen Sun-Panel, eine Startseite zu gestalten, die perfekt zu Ihrem Workflow passt. Stellen Sie es auf Ihrem VPS bereit und genieÃŸen Sie eine persÃ¶nliche, werbefreie Browser-Startseite, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren.