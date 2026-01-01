ThingsBoard ist eine Open-Source-IoT-Plattform, die den gesamten Lebenszyklus von Bereitstellungen vernetzter Geräte abdeckt – von der Gerätebereitstellung und Anmeldeinformationsverwaltung über die Echtzeit-Telemetrie-Erfassung, komplexe Ereignisverarbeitung bis hin zur benutzerdefinierten Dashboard-Visualisierung. Es unterstützt standardmäßig MQTT-, HTTP- und CoAP-Protokolle, wodurch es mit praktisch jedem Mikrocontroller, Industriesensor oder Gateway kompatibel ist.

Das Selbst-Hosting von ThingsBoard auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Gerätedaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen – was entscheidend ist für industrielle, medizinische und Smart-Building-Implementierungen, die den Anforderungen an die Datenhoheit unterliegen. Mit Mandantenfähigkeit kann eine einzige ThingsBoard-Instanz isolierte Umgebungen für verschiedene Teams, Kunden oder Projekte bedienen.