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Remote-Desktop-Client mit Unterstützung für mehrere Protokolle wie RDP, VNC, SSH und SPICE, über jeden Webbrowser zugänglich.

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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Remmina erstellen können

Remmina ist ein funktionsreicher Remote-Desktop-Client, der RDP-, VNC-, SSH- und SPICE-Protokolle innerhalb einer einzigen Anwendung unterstützt, die über eine browserbasierte Oberfläche bereitgestellt wird. Durch die Containerisierung von Remmina auf einem VPS erhalten Sie von jedem Gerät – verwaltete Laptops, Tablets oder öffentliche Computer – Zugriff auf Windows-Server, Linux-Desktops und virtuelle Maschinen, ohne native Clients installieren oder gerätebasierte Software konfigurieren zu müssen.

Die Zentralisierung von Remmina auf einem VPS schafft einen sicheren Jump-Host, bei dem Verbindungsprofile und Anmeldeinformationen auf einer kontrollierten Infrastruktur gespeichert werden, anstatt über Endgeräte verstreut zu sein. Teams profitieren von einem gemeinsamen, konsistent konfigurierten Zugriff auf alle Remotesysteme, und neue Mitglieder können sich sofort und ohne individuelle Einrichtung mit jedem benötigten Server verbinden.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Remmina

Multi-Protokoll-Zugriff

Verbinden Sie sich über RDP, VNC, SSH oder SPICE über dieselbe Oberfläche und vereinen Sie Windows-Server, Linux-Desktops und KVM-virtuelle Maschinen an einem Ort.

Browserbasierte Oberfläche

Greifen Sie von jedem Gerät aus mit einem Webbrowser auf entfernte Systeme zu – keine native Client-Installation erforderlich auf verwalteten Laptops, Tablets oder gemeinsam genutzten Arbeitsplätzen.

Gespeicherte Verbindungsprofile

Speichern Sie Verbindungsdetails und Anmeldeinformationen für jedes entfernte System, damit Teams sofort eine Verbindung herstellen können, ohne Hostnamen und Authentifizierungsdaten erneut eingeben zu müssen.

Zwischenablage und Dateiübertragung

Teilen Sie Zwischenablageinhalte und übertragen Sie Dateien zwischen Ihrer lokalen Sitzung und entfernten Systemen über unterstützte Protokolle für nahtlose, maschinenübergreifende Arbeitsabläufe.

Zentralisierter Zugangsdatenspeicher

Bewahren Sie Fernzugriffspasswörter auf sicherer VPS-Infrastruktur auf, anstatt auf Endgeräten, die verloren gehen, gestohlen oder kompromittiert werden könnten.

Warum Sie Remmina auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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