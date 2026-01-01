Remmina mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Remote-Desktop-Client mit Unterstützung für mehrere Protokolle wie RDP, VNC, SSH und SPICE, über jeden Webbrowser zugänglich.
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Was Sie mit Remmina erstellen können
Remmina ist ein funktionsreicher Remote-Desktop-Client, der RDP-, VNC-, SSH- und SPICE-Protokolle innerhalb einer einzigen Anwendung unterstützt, die über eine browserbasierte Oberfläche bereitgestellt wird. Durch die Containerisierung von Remmina auf einem VPS erhalten Sie von jedem Gerät – verwaltete Laptops, Tablets oder öffentliche Computer – Zugriff auf Windows-Server, Linux-Desktops und virtuelle Maschinen, ohne native Clients installieren oder gerätebasierte Software konfigurieren zu müssen.
Die Zentralisierung von Remmina auf einem VPS schafft einen sicheren Jump-Host, bei dem Verbindungsprofile und Anmeldeinformationen auf einer kontrollierten Infrastruktur gespeichert werden, anstatt über Endgeräte verstreut zu sein. Teams profitieren von einem gemeinsamen, konsistent konfigurierten Zugriff auf alle Remotesysteme, und neue Mitglieder können sich sofort und ohne individuelle Einrichtung mit jedem benötigten Server verbinden.
Wichtige Funktionen von Remmina
Multi-Protokoll-Zugriff
Verbinden Sie sich über RDP, VNC, SSH oder SPICE über dieselbe Oberfläche und vereinen Sie Windows-Server, Linux-Desktops und KVM-virtuelle Maschinen an einem Ort.
Browserbasierte Oberfläche
Greifen Sie von jedem Gerät aus mit einem Webbrowser auf entfernte Systeme zu – keine native Client-Installation erforderlich auf verwalteten Laptops, Tablets oder gemeinsam genutzten Arbeitsplätzen.
Gespeicherte Verbindungsprofile
Speichern Sie Verbindungsdetails und Anmeldeinformationen für jedes entfernte System, damit Teams sofort eine Verbindung herstellen können, ohne Hostnamen und Authentifizierungsdaten erneut eingeben zu müssen.
Zwischenablage und Dateiübertragung
Teilen Sie Zwischenablageinhalte und übertragen Sie Dateien zwischen Ihrer lokalen Sitzung und entfernten Systemen über unterstützte Protokolle für nahtlose, maschinenübergreifende Arbeitsabläufe.
Zentralisierter Zugangsdatenspeicher
Bewahren Sie Fernzugriffspasswörter auf sicherer VPS-Infrastruktur auf, anstatt auf Endgeräten, die verloren gehen, gestohlen oder kompromittiert werden könnten.
Warum Sie Remmina auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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