Remmina ist ein funktionsreicher Remote-Desktop-Client, der RDP-, VNC-, SSH- und SPICE-Protokolle innerhalb einer einzigen Anwendung unterstützt, die über eine browserbasierte Oberfläche bereitgestellt wird. Durch die Containerisierung von Remmina auf einem VPS erhalten Sie von jedem Gerät – verwaltete Laptops, Tablets oder öffentliche Computer – Zugriff auf Windows-Server, Linux-Desktops und virtuelle Maschinen, ohne native Clients installieren oder gerätebasierte Software konfigurieren zu müssen.

Die Zentralisierung von Remmina auf einem VPS schafft einen sicheren Jump-Host, bei dem Verbindungsprofile und Anmeldeinformationen auf einer kontrollierten Infrastruktur gespeichert werden, anstatt über Endgeräte verstreut zu sein. Teams profitieren von einem gemeinsamen, konsistent konfigurierten Zugriff auf alle Remotesysteme, und neue Mitglieder können sich sofort und ohne individuelle Einrichtung mit jedem benötigten Server verbinden.