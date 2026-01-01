Neo4j ist die weltweit am weitesten verbreitete Graphdatenbank, die Daten als Knoten und Beziehungen speichert, anstatt als Zeilen und Tabellen. Dieses native Graphmodell macht sie außergewöhnlich schnell beim Durchlaufen von Verbindungen – egal, ob Sie den kürzesten Pfad zwischen zwei Personen finden, Betrugsringe aufdecken oder Produktempfehlungen generieren – ohne die kostspieligen Joins, die relationale Datenbanken bei Problemen mit verbundenen Daten verlangsamen.

Das Selbst-Hosting von Neo4j auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Datenmodell, die Speicherkonfiguration und die Zugriffsrechte. Sie vermeiden Cloud-Gebühren pro Abfrage und behalten gleichzeitig sensible Beziehungsdaten – wie Benutzernetzwerke, Transaktionsgraphen und Organisationshierarchien – vollständig auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren.