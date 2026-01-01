TaxHacker mit 1 Klick bereitstellen.
Self-hosted KI-Buchhaltungstool, das automatisch Daten aus Belegen und Rechnungen für Freiberufler und Kleinunternehmen extrahiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit TaxHacker erstellen können
TaxHacker ist eine quelloffene, KI-gestützte Buchhaltungsanwendung, entwickelt für Freiberufler, Indie-Hacker und kleine Unternehmen. Sie eliminiert die manuelle Dateneingabe, indem sie große Sprachmodelle verwendet, um Beträge, Daten, Händler, Steuerdaten und Einzelposten automatisch aus hochgeladenen Belegen und Rechnungen zu extrahieren.
Im Gegensatz zu SaaS-Buchhaltungstools läuft TaxHacker vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur – Ihre Finanzdokumente verlassen niemals Ihren Server. Sie unterstützt über 170 Weltwährungen mit automatischer historischer Wechselkursumrechnung, funktioniert mit OpenAI, Google Gemini, Mistral oder lokalen Modellen über Ollama und ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Kategorien und KI-Prompts zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Geschäftsprozesse zugeschnitten sind.
Wichtige Funktionen von TaxHacker
KI-Dokumentenextraktion
Analysiert automatisch Belege und Rechnungen, um Beträge, Daten, Händler und Steuerdaten ohne manuelle Eingabe zu extrahieren.
Unterstützung für mehrere Währungen
Verfolgt Transaktionen über 170+ Währungen und 14 Kryptowährungen mit automatischer historischer Wechselkursumrechnung.
Flexible LLM-Anbieter
Funktioniert mit OpenAI, Google Gemini, Mistral oder lokalen Modellen wie Ollama — wählen Sie den Anbieter, der Ihren Datenschutz- und Kostenanforderungen entspricht.
Benutzerdefinierte Kategorien
Erstellen Sie personalisierte Kategorien, Projekte und Felder mit benutzerdefinierten KI-Prompts, die auf Ihre spezifischen Geschäftsprozesse abgestimmt sind.
Vollständige Datenkontrolle
Alle Finanzdokumente bleiben auf Ihrem eigenen Server – keine Drittanbieterdienste sehen jemals Ihre sensiblen Geschäftsdaten.
Massenoperationen
Erweiterte Filterung, Volltextsuche, Massenoperationen und Datenexport machen die Vorbereitung der Steuersaison unkompliziert.
Warum Sie TaxHacker auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.