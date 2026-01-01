TaxHacker ist eine quelloffene, KI-gestützte Buchhaltungsanwendung, entwickelt für Freiberufler, Indie-Hacker und kleine Unternehmen. Sie eliminiert die manuelle Dateneingabe, indem sie große Sprachmodelle verwendet, um Beträge, Daten, Händler, Steuerdaten und Einzelposten automatisch aus hochgeladenen Belegen und Rechnungen zu extrahieren.

Im Gegensatz zu SaaS-Buchhaltungstools läuft TaxHacker vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur – Ihre Finanzdokumente verlassen niemals Ihren Server. Sie unterstützt über 170 Weltwährungen mit automatischer historischer Wechselkursumrechnung, funktioniert mit OpenAI, Google Gemini, Mistral oder lokalen Modellen über Ollama und ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Kategorien und KI-Prompts zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Geschäftsprozesse zugeschnitten sind.