Songloft ist ein schlanker persönlicher Musikserver, der in Go geschrieben ist, Ihre lokale Bibliothek scannt, Cover-Art und Metadaten aus MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- und M4A-Dateien extrahiert und alles über eine integrierte Weboberfläche oder einen beliebigen Subsonic-kompatiblen Client streamt. Eine QuickJS-Plugin-Sandbox erweitert den Server um benutzerdefinierte Audioquellen, Metadatenanbieter und Gerätesteuerung, ohne das Binary neu zu kompilieren.

Wenn Sie Songloft selbst hosten, bleiben Ihre Musiksammlung, Ihr Hörverlauf und Ihre JWT-authentifizierten Sitzungen vollständig auf Ihrem VPS — keine Telemetrie, keine Drittanbieter-Analysen und kein wechselnder kommerzieller Katalog, der entscheidet, was verfügbar bleibt. Das CGO-freie Binary läuft komfortabel auf Hardware mit geringem Stromverbrauch, während es weiterhin On-the-fly-Transkodierung und Sitzungen auf mehreren Geräten verarbeitet.