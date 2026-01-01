Songloft mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter persönlicher Musikserver mit Subsonic-kompatibler API, JS-Plugin-Sandbox und einem integrierten Web-Player.
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Was Sie mit Songloft erstellen können
Songloft ist ein schlanker persönlicher Musikserver, der in Go geschrieben ist, Ihre lokale Bibliothek scannt, Cover-Art und Metadaten aus MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- und M4A-Dateien extrahiert und alles über eine integrierte Weboberfläche oder einen beliebigen Subsonic-kompatiblen Client streamt. Eine QuickJS-Plugin-Sandbox erweitert den Server um benutzerdefinierte Audioquellen, Metadatenanbieter und Gerätesteuerung, ohne das Binary neu zu kompilieren.
Wenn Sie Songloft selbst hosten, bleiben Ihre Musiksammlung, Ihr Hörverlauf und Ihre JWT-authentifizierten Sitzungen vollständig auf Ihrem VPS — keine Telemetrie, keine Drittanbieter-Analysen und kein wechselnder kommerzieller Katalog, der entscheidet, was verfügbar bleibt. Das CGO-freie Binary läuft komfortabel auf Hardware mit geringem Stromverbrauch, während es weiterhin On-the-fly-Transkodierung und Sitzungen auf mehreren Geräten verarbeitet.
Wichtige Funktionen von Songloft
Subsonic API-Support
Verbinden Sie jeden beliebigen Subsonic-kompatiblen mobilen oder Desktop-Client und streamen Sie Ihre Bibliothek, ohne an eine einzige offizielle App gebunden zu sein.
JS-Plugin-Sandbox
QuickJS-basierte Plugins mit einem Berechtigungsmodell und Hot Reload ermöglichen es Ihnen, benutzerdefinierte Audioquellen, Metadaten-Anbieter und Geräteintegrationen hinzuzufügen.
Lokales Bibliotheks-Scannen
Automatisches Ordnerscannen extrahiert Tags und Albumcover aus MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- und M4A-Dateien, damit Ihre Bibliothek aktuell bleibt, wenn Sie Titel hinzufügen.
Integrierter Web-Player
Ein vollständiges Web-Frontend wird mit dem vollständigen Image ausgeliefert, wodurch Sie sofort einen browserbasierten Player erhalten, ohne einen separaten Client bereitstellen zu müssen.
JWT-Authentifizierung
Dual-Token-JWT-Authentifizierung mit separaten Zugriffs- und Refresh-Tokens unterstützt Multi-Geräte-Sitzungen und den Widerruf pro Gerät.
REST API mit Swagger
Eine dokumentierte REST-API mit integrierter Swagger-UI erleichtert die Integration von Songloft mit benutzerdefinierten Clients, Automatisierungen und Dashboards.
Warum Sie Songloft auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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