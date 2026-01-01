Misskey mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Plattform für föderierte soziale Medien, die Ihre Community über ActivityPub mit dem globalen Fediverse verbindet.
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Was Sie mit Misskey erstellen können
Misskey ist eine quelloffene, funktionsreiche Social-Media-Plattform, die für das Fediverse entwickelt wurde. Mithilfe des ActivityPub-Protokolls föderiert Ihre Misskey-Instanz mit Mastodon, Pleroma und Tausenden anderen Fediverse-Servern, wodurch Ihre Nutzer Zugriff auf ein globales soziales Netzwerk erhalten, während alle Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben.
Im Gegensatz zu großen zentralisierten Plattformen stellt Misskey die Kontrolle der Community an erste Stelle – Sie legen die Regeln, Moderationsrichtlinien und fest, wer beitreten kann. Das Selbst-Hosting auf einem VPS bedeutet keine algorithmische Manipulation, keine Datenerfassung und kein Risiko, dass die Plattform um Sie herum verschwindet.
Wichtige Funktionen von Misskey
ActivityPub Föderation
Ihre Instanz verbindet sich mit über 10.000 Fediverse-Servern, sodass Benutzer Konten auf Mastodon, Pleroma und anderen Plattformen folgen und mit ihnen interagieren können, ohne Ihre Instanz zu verlassen.
Benutzerdefinierte Emoji-Reaktionen
Reagieren Sie auf jeden Beitrag mit jedem Emoji – einschließlich benutzerdefinierter, die Sie hochladen können – und gehen Sie damit weit über die Ein-Klick-Likes der meisten Plattformen hinaus.
Integriertes Medienlaufwerk
Jeder Nutzer erhält einen persönlichen Medienspeicher, um Dateien und Bilder hochzuladen, zu organisieren und in Beiträgen wiederzuverwenden, ohne sie erneut hochladen zu müssen.
Plugin- & Theme-System
Erweitern Sie Misskey mit AiScript-gestützten Plugins und wenden Sie benutzerdefinierte Themes an, um die Oberfläche für Ihre Community tiefgreifend zu personalisieren.
Flexible Notizsichtbarkeit
Jeder Beitrag kann als öffentlich, für die Startseite, nur für Follower oder als Direktnachricht festgelegt werden – was den Nutzern eine detaillierte Kontrolle darüber gibt, wer was sieht.
Warum Sie Misskey auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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