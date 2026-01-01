Pelican Panel mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Modernes Open-Source-Spielserver-Verwaltungspanel und Nachfolger von Pterodactyl, entwickelt fÃ¼r schnelle Bereitstellung und intuitive Verwaltung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pelican Panel erstellen kÃ¶nnen
Pelican Panel ist ein von der Community vorangetriebener Fork und eine Modernisierung von Pterodactyl, neu geschrieben auf dem neuesten Laravel- und Filament-Stack, um eine schnellere Admin-Erfahrung, einen integrierten Web-Installer und ein Plugin-System zur Erweiterung des Panels ohne Forking der Codebasis zu bieten. Jeder Spielserver wird in einem eigenen isolierten Docker-Container Ã¼ber den begleitenden Wings-Daemon bereitgestellt, wodurch Ressourcen isoliert und der Host sicher gehalten werden.
Das Selbst-Hosting von Pelican eliminiert die GebÃ¼hren pro Server fÃ¼r verwaltetes Game-Hosting und gibt Betreibern die volle Kontrolle Ã¼ber Branding, Authentifizierung, Eggs und Datenbankspeicher. Diese Bereitstellung liefert das Panel zusammen mit MariaDB und Redis â€” Wings muss separat auf jedem Knoten installiert werden, der Spielserver ausfÃ¼hrt.
Wichtige Funktionen von Pelican Panel
Ersteinrichtungs-Web-Installer
GefÃ¼hrter, browserbasierter Installationsassistent fÃ¼hrt beim ersten Besuch durch die Datenbank-Einrichtung und Administratorerstellung â€“ kein Shell-Zugriff erforderlich.
Docker Serverisolation
Spielserver laufen in dedizierten Containern, die vom Wings-Daemon verwaltet werden, wodurch Ressourcenkonflikte verhindert und der Explosionsradius begrenzt wird, falls ein Server kompromittiert wird.
Plugin-System
Der native Plugin-Loader ermÃ¶glicht Administratoren die Installation von Composer- und Yarn-Paketen direkt Ã¼ber das Panel, um die FunktionalitÃ¤t zu erweitern, ohne den Quellcode zu forken.
Modern Filament UI
Die neu entwickelte Admin-OberflÃ¤che, basierend auf Filament, bietet schnellere Seitenladezeiten, Echtzeit-Konsolenausgabe und einen saubereren Workflow als herkÃ¶mmliche Pterodactyl-Panels.
Pterodactyl-kompatibel
Importiert bestehende Pterodactyl Eggs und Node-Konfigurationen, damit Betreiber zu Pelican migrieren kÃ¶nnen, ohne ihre Spielserver-Bibliothek von Grund auf neu aufzubauen.
OAuth und SSO
UnterstÃ¼tzt externe Authentifizierungsanbieter und Zwei-Faktor-Authentifizierung, wodurch Teams die Zugriffskontrolle Ã¼ber Infrastruktur-Tools hinweg zentralisieren kÃ¶nnen.
Warum Sie Pelican Panel auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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