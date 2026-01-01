DOMjudge ist ein ausgereiftes Open-Source-System zur automatisierten Bewertung für die Durchführung von Programmierwettbewerben im ICPC-Stil. Es wird bei regionalen und weltweiten ICPC-Veranstaltungen, universitären Programmierkursen und Online-Wettbewerben eingesetzt und bietet eine Weboberfläche, über die Teilnehmer Lösungen einreichen können, sowie für Juroren und Administratoren zur Verwaltung von Problemen, Sprachen, Teams und Live-Ergebnistafeln.

Das Selbst-Hosting von DOMjudge auf Ihrem eigenen VPS hält jede Einreichung, jeden Testfall und jedes Bewertungsergebnis auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Gebühren pro Teilnehmer und ohne Upload-Beschränkungen, die von einem gehosteten Dienst auferlegt werden. Der Server ist eigenständig voll funktionsfähig zur Konfiguration von Wettbewerben, Problemen und Teams, während die Bewertung kompilierter Sprachen von separaten, in Sandboxes ausgeführten Judgehost-Workern durchgeführt wird, die Sie später anbinden können.