DOMjudge mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-automatisches Bewertungssystem für Programmierwettbewerbe, das für Wettbewerbe im ICPC-Stil mit Einreichungen, Ranglisten und Teamverwaltung eingesetzt wird.
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Was Sie mit DOMjudge erstellen können
DOMjudge ist ein ausgereiftes Open-Source-System zur automatisierten Bewertung für die Durchführung von Programmierwettbewerben im ICPC-Stil. Es wird bei regionalen und weltweiten ICPC-Veranstaltungen, universitären Programmierkursen und Online-Wettbewerben eingesetzt und bietet eine Weboberfläche, über die Teilnehmer Lösungen einreichen können, sowie für Juroren und Administratoren zur Verwaltung von Problemen, Sprachen, Teams und Live-Ergebnistafeln.
Das Selbst-Hosting von DOMjudge auf Ihrem eigenen VPS hält jede Einreichung, jeden Testfall und jedes Bewertungsergebnis auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Gebühren pro Teilnehmer und ohne Upload-Beschränkungen, die von einem gehosteten Dienst auferlegt werden. Der Server ist eigenständig voll funktionsfähig zur Konfiguration von Wettbewerben, Problemen und Teams, während die Bewertung kompilierter Sprachen von separaten, in Sandboxes ausgeführten Judgehost-Workern durchgeführt wird, die Sie später anbinden können.
Wichtige Funktionen von DOMjudge
Bewertung im ICPC-Stil
Implementiert die Regeln des ICPC International Collegiate Programming Contest, einschließlich Strafzeit, dem Einfrieren der Anzeigetafel und Bewertungskategorien wie Falsche Antwort, Zeitlimit und Laufzeitfehler.
Live-Anzeigetafeln
Öffentliche und Jury-Anzeigetafeln werden in Echtzeit aktualisiert, sobald Einreichungen eingehen, mit konfigurierbarem Einfrieren gegen Ende des Wettbewerbs für ein dramatisches Finale.
Team- und Wettbewerbsmanagement
Admin-Web-UI zur Verwaltung von Wettbewerben, Teams, Benutzern, Zugehörigkeiten, Problemen, Sprachen und Klarstellungen über mehrere parallele Veranstaltungen hinweg.
Sandboxed Judgehosts
Separat einsetzbare Judgehost-Worker kompilieren und führen Einreichungen in isolierten, cgroup-basierten Sandboxes mit strengen CPU-, Speicher- und Festplattenbeschränkungen aus.
REST API und CLP
Eine dokumentierte REST-API plus Integration mit der Contest-API-Spezifikation ermöglicht es Ihnen, externe Scoreboards, Resolver-Tools und das ICPC-Tools-Ökosystem zu verbinden.
Mehrsprachige Unterstützung
Inklusive Bewertungsunterstützung für C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go und viele andere Sprachen, mit vollständiger Kompilierungs- und Laufzeitkonfiguration pro Sprache.
Warum Sie DOMjudge auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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