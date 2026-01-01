Sshwifty mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Browser-basierter SSH- und Telnet-Client, der es Ihnen ermÃ¶glicht, Remote-Server von jedem Webbrowser aus zu erreichen, ohne lokale Clients installieren zu mÃ¼ssen.
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Was Sie mit Sshwifty erstellen kÃ¶nnen
Sshwifty ist ein selbstgehosteter, webbasierter SSH- und Telnet-Client, der jeden modernen Browser in ein voll funktionsfÃ¤higes Terminal fÃ¼r den Fernzugriff auf Server verwandelt. Er unterstÃ¼tzt SSH-Passwort-, Public-Key- und interaktive Tastatur-Authentifizierung neben einfachem Telnet, wodurch die Notwendigkeit entfÃ¤llt, native Clients auf jedem Arbeitsplatz zu installieren oder zu konfigurieren.
Das Selbst-Hosting von Sshwifty auf einem VPS bietet einem Team einen einzigen gemeinsamen Zugangspunkt, um Remote-Maschinen von Ã¼berall aus zu verwalten â€” Telefone, Tablets, gesperrte Firmenlaptops oder Kioske â€” wÃ¤hrend der Zugriff durch einen gemeinsamen SchlÃ¼ssel kontrolliert wird. Administratoren kÃ¶nnen Host-Voreinstellungen definieren, Verbindungen zu genehmigten Zielen einschrÃ¤nken und den Datenverkehr Ã¼ber serverseitige Hooks prÃ¼fen, ohne SSH-Ports dem Ã¶ffentlichen Internet auszusetzen.
Wichtige Funktionen von Sshwifty
SSH und Telnet
Verbinden Sie sich mit SSH-Servern mithilfe von Passwort, Public-Key- oder tastatur-interaktiver Authentifizierung und erreichen Sie Ã¤ltere Telnet-Hosts Ã¼ber dieselbe Schnittstelle.
Keine Client-Installation
LÃ¤uft vollstÃ¤ndig im Browser, sodass Benutzer von Telefonen, Tablets oder gesperrten Workstations aus auf Remote-Maschinen zugreifen kÃ¶nnen, ohne native Terminalsoftware zu installieren.
Verbindungsvoreinstellungen
Administratoren definieren wiederverwendbare Host-Voreinstellungen mit eingebetteten Anmeldeinformationen, damit Benutzer sich nur mit vorab genehmigten Servern aus einer kuratierten Liste verbinden.
Serverseitige Hooks
Externe Prozesse kÃ¶nnen vor jeder Verbindung aufgerufen werden, um eine benutzerdefinierte Validierung, Protokollierung oder Auditierung durchzusetzen, ohne den Client zu modifizieren.
Einzelner ZugriffsschlÃ¼ssel
SchÃ¼tzen Sie die WeboberflÃ¤che mit einem einzigen gemeinsamen SchlÃ¼ssel, der bei der Bereitstellung konfiguriert wird, damit nur autorisierte Benutzer den Verbindungsbildschirm erreichen.
Warum Sie Sshwifty auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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