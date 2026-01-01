MeshCentral mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Fernüberwachungs- und Verwaltungsplattform für Desktops, Server und IoT-Geräte über das lokale Netzwerk oder das Internet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MeshCentral erstellen können
MeshCentral ist eine vollständige Open-Source-Fernüberwachungs- und Verwaltungsplattform, mit der Sie von einer einzigen Webkonsole aus Remote-Desktops übernehmen, Shells ausführen, Dateien übertragen und die Gerätetelemetrie auf Windows-, macOS-, Linux- und FreeBSD-Maschinen prüfen können.
Leichte Agents laufen auf jedem verwalteten Gerät und stellen eine ausgehende Verbindung zu Ihrem MeshCentral-Server her, sodass Sie diese über Firewalls und NAT ohne VPN-Tunnel erreichen können.
Das Selbst-Hosting von MeshCentral auf Ihrem VPS bietet Ihnen einen privaten TeamViewer- oder AnyDesk-Ersatz ohne Gebühren pro Arbeitsplatz, ohne Bandbreitenbeschränkungen und ohne Drittanbieterzugriff auf Ihre Remote-Sitzungen. Die Plattform ist die Kerntechnologie hinter Tactical RMM und wird von IT-Unternehmen, MSPs und Heimlaboratorien eingesetzt, um alles von einer Handvoll persönlicher Geräte bis zu Tausenden von Kunden-Endpunkten zu verwalten.
Wichtige Funktionen von MeshCentral
Remotedesktop und Shell
Übernehmen Sie Windows-, macOS-, Linux- und FreeBSD-Maschinen über eine schnelle webbasierte Remote-Desktop-, Shell- und Dateitransfer-Oberfläche – keine Client-Installation erforderlich.
Schlanker Agent
Kleine native Agenten stellen von jedem Gerät aus eine ausgehende Verbindung her, sodass MeshCentral Firewalls und NAT überwindet, ohne VPN-Tunnel oder offene eingehende Ports auf den verwalteten Hosts zu benötigen.
Gerätegruppen und Richtlinien
Organisieren Sie Endpunkte in Mesh-Gruppen mit rollenbasierten Berechtigungen, geplanten Aufgaben und Massenaktionen, damit große Flotten verwaltbar bleiben.
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Integrierte TOTP, WebAuthn und E-Mail-2FA schützen die Admin-Konsole, selbst wenn sie dem öffentlichen Internet ausgesetzt ist.
Sitzungsaufzeichnung und -prüfung
Optionale Aufzeichnung von Remote-Desktop-Sitzungen sowie ein detailliertes Audit-Protokoll ermöglichen es Ihnen, jede von jedem Administrator durchgeführte Aktion zu überprüfen.
REST- und WebSocket-APIs
Umfassende APIs ermöglichen es Ihnen, die Geräteverwaltung per Skript zu steuern, sich in Ticketing-Tools zu integrieren oder auf MeshCentral als Grundlage für ein benutzerdefiniertes RMM aufzubauen.
Warum Sie MeshCentral auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.