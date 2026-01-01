MeshCentral ist eine vollständige Open-Source-Fernüberwachungs- und Verwaltungsplattform, mit der Sie von einer einzigen Webkonsole aus Remote-Desktops übernehmen, Shells ausführen, Dateien übertragen und die Gerätetelemetrie auf Windows-, macOS-, Linux- und FreeBSD-Maschinen prüfen können.

Leichte Agents laufen auf jedem verwalteten Gerät und stellen eine ausgehende Verbindung zu Ihrem MeshCentral-Server her, sodass Sie diese über Firewalls und NAT ohne VPN-Tunnel erreichen können.

Das Selbst-Hosting von MeshCentral auf Ihrem VPS bietet Ihnen einen privaten TeamViewer- oder AnyDesk-Ersatz ohne Gebühren pro Arbeitsplatz, ohne Bandbreitenbeschränkungen und ohne Drittanbieterzugriff auf Ihre Remote-Sitzungen. Die Plattform ist die Kerntechnologie hinter Tactical RMM und wird von IT-Unternehmen, MSPs und Heimlaboratorien eingesetzt, um alles von einer Handvoll persönlicher Geräte bis zu Tausenden von Kunden-Endpunkten zu verwalten.