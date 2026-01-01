Saltcorn ist eine Open-Source No-Code-Plattform zum visuellen Erstellen von datenbankgestÃ¼tzten Web- und Mobilanwendungen. Definieren Sie Tabellen, konfigurieren Sie umfangreiche Feldtypen, gestalten Sie Layouts in einem Drag-and-Drop-Builder, fÃ¼gen Sie Aktionen und Workflows hinzu, und Saltcorn Ã¼bernimmt das Backend, die Authentifizierung, die REST-API und das Rendering â€“ kein Glue Code erforderlich.

Das Selbst-Hosting von Saltcorn auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, interne Aufzeichnungen und hochgeladene Dateien in Ihrer Infrastruktur, anstatt in der Datenbank eines SaaS-Anbieters. Sie kontrollieren die Aufbewahrung, Integrationen, Plugin-Installationen und Zugriffsrollen und vermeiden eine nutzerbasierte Preisgestaltung, wenn Ihr Team oder Ihre Zielgruppe wÃ¤chst. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL und persistente Volumes sowohl fÃ¼r die Datenbank als auch fÃ¼r hochgeladene Dateien.