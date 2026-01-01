yt-dlp Web UI ist ein leistungsstarkes Browser-Frontend und JSON-RPC-Server für den beliebten yt-dlp Downloader. Es macht die volle Leistung von yt-dlp über eine übersichtliche Weboberfläche zugänglich, sodass Sie Downloads in die Warteschlange stellen, den Fortschritt in Echtzeit überwachen, bevorstehende Livestreams ansehen und Videos von YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud und Hunderten anderer unterstützter Websites herunterladen können, ohne die Kommandozeile berühren zu müssen.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS befreit Sie von Desktop-Installern, Browser-Erweiterungen, die bei jeder Website-Änderung kaputtgehen, und werbefinanzierten Online-Downloadern. Dateien landen direkt auf dem Serverspeicher mit Rechenzentrums-Bandbreite, der RPC-Server ermöglicht Ihnen die Skriptautomatisierung, und eine integrierte Warteschlangenbegrenzung schützt gemeinsam genutzte Ressourcen auf dem System.