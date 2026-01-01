Cap ist eine leichtgewichtige Open-Source-CAPTCHA-Alternative, die Formulare und APIs vor Bots schützt, indem sie Proof-of-Work anstelle von visuellen Rätseln verwendet. Anstatt Nutzer aufzufordern, Ampeln oder Zebrastreifen zu identifizieren, führt Cap eine stille SHA-256-Challenge in WebAssembly aus – die für echte Nutzer in Millisekunden gelöst wird, während die automatisierte Übermittlung für Bots rechenintensiv wird. Es werden keine Cookies gesetzt, keine Verhaltensdaten gesammelt und keine Anfragen verlassen Ihren eigenen Server.

Das Selbst-Hosting von Cap auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihren Bot-Schutz, ohne Gebühren pro Verifizierung und ohne Abhängigkeit von Diensten wie Google reCAPTCHA oder Cloudflare Turnstile. Ein Admin-Dashboard bietet Challenge-Analysen und Site-Key-Verwaltung.