Cap mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Eine datenschutzorientierte Open-Source-CAPTCHA-Alternative, die Proof-of-Work anstelle von visuellen Rätseln nutzt — kein Tracking, keine Cookies, keine externen Aufrufe.
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Was Sie mit Cap erstellen können
Cap ist eine leichtgewichtige Open-Source-CAPTCHA-Alternative, die Formulare und APIs vor Bots schützt, indem sie Proof-of-Work anstelle von visuellen Rätseln verwendet. Anstatt Nutzer aufzufordern, Ampeln oder Zebrastreifen zu identifizieren, führt Cap eine stille SHA-256-Challenge in WebAssembly aus – die für echte Nutzer in Millisekunden gelöst wird, während die automatisierte Übermittlung für Bots rechenintensiv wird. Es werden keine Cookies gesetzt, keine Verhaltensdaten gesammelt und keine Anfragen verlassen Ihren eigenen Server.
Das Selbst-Hosting von Cap auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihren Bot-Schutz, ohne Gebühren pro Verifizierung und ohne Abhängigkeit von Diensten wie Google reCAPTCHA oder Cloudflare Turnstile. Ein Admin-Dashboard bietet Challenge-Analysen und Site-Key-Verwaltung.
Wichtige Funktionen von Cap
Proof-of-Work-Herausforderungen
Die SHA-256-Berechnung läuft unbemerkt in WebAssembly ab, wodurch der Bot-Schutz für echte Nutzer unsichtbar wird und gleichzeitig die Kosten für automatisierte Angriffe steigen.
Kein Tracking
Es werden keine Cookies gesetzt, keine Verhaltensprofile erfasst und keine Daten an Drittanbieter-Server gesendet — von Grund auf vollständig DSGVO-konform.
Admin Dashboard
Überwachen Sie die Abschlussquoten von Challenges, verwalten Sie Site-Keys und überprüfen Sie Bot-Aktivitätsmetriken über das integrierte Analyse-Dashboard.
Schlankes Widget
Das clientseitige Widget ist nur etwa 20 KB groß und fügt jeder Website oder Anwendung, die es einbettet, ein vernachlässigbares Seitengewicht hinzu.
API-First-Design
Die serverseitige Überprüfung von Challenge-Tokens über eine einfache REST-API macht Cap mit jeder Sprache oder jedem Framework integrierbar.
Warum Sie Cap auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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