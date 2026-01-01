Yarn ist eine dezentrale, selbstgehostete Social-Media-Plattform, die Microblogging im Twitter-Stil mit dem offenen twtxt-Feed-Format kombiniert. Jeder Pod ist eine unabhÃ¤ngige Instanz, die mit anderen Yarn-Pods und jedem twtxt-Feed im offenen Web fÃ¶deriert, sodass Benutzer Personen serverÃ¼bergreifend folgen kÃ¶nnen, ohne von einem einzigen Anbieter abhÃ¤ngig zu sein. Die Software sammelt keine personenbezogenen Daten, schaltet keine Werbung und liefert keine Analysen â€“ Inhalte und Follower-Graphen gehÃ¶ren vollstÃ¤ndig dem Pod-Betreiber.

Der Betrieb Ihres eigenen Yarn-Pods auf einem VPS hÃ¤lt Konversationen, Medien und IdentitÃ¤t unter Ihrer eigenen Domain. Der Go-basierte yarnd-Server ist leichtgewichtig, speichert alles in einer einzigen eingebetteten Datenbank und unterstÃ¼tzt sowohl Einzel- als auch Mehrbenutzer-Pods mit Medien-Uploads, verschachtelten Konversationen und vollstÃ¤ndigen RSS/Atom-Feeds.