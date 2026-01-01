Yarn mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter, dezentralisierter Mikroblogging-Pod, der auf dem twtxt-Format basiert, ohne Werbung, Tracking oder Anbieterbindung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Yarn erstellen kÃ¶nnen
Yarn ist eine dezentrale, selbstgehostete Social-Media-Plattform, die Microblogging im Twitter-Stil mit dem offenen twtxt-Feed-Format kombiniert. Jeder Pod ist eine unabhÃ¤ngige Instanz, die mit anderen Yarn-Pods und jedem twtxt-Feed im offenen Web fÃ¶deriert, sodass Benutzer Personen serverÃ¼bergreifend folgen kÃ¶nnen, ohne von einem einzigen Anbieter abhÃ¤ngig zu sein. Die Software sammelt keine personenbezogenen Daten, schaltet keine Werbung und liefert keine Analysen â€“ Inhalte und Follower-Graphen gehÃ¶ren vollstÃ¤ndig dem Pod-Betreiber.
Der Betrieb Ihres eigenen Yarn-Pods auf einem VPS hÃ¤lt Konversationen, Medien und IdentitÃ¤t unter Ihrer eigenen Domain. Der Go-basierte yarnd-Server ist leichtgewichtig, speichert alles in einer einzigen eingebetteten Datenbank und unterstÃ¼tzt sowohl Einzel- als auch Mehrbenutzer-Pods mit Medien-Uploads, verschachtelten Konversationen und vollstÃ¤ndigen RSS/Atom-Feeds.
Wichtige Funktionen von Yarn
Dezentralisierte twtxt-Feeds
Jedes Konto verÃ¶ffentlicht einen portablen twtxt-Feed, dem jeder Yarn-Pod oder kompatible Client folgen kann â€“ keine zentralen Server oder proprietÃ¤ren Protokolle.
Datenschutzorientiert
Keine Analysen, keine Werbung und kein Tracking durch Dritte â€” yarnd sammelt nur das, was zum Betrieb des Pods selbst erforderlich ist.
Themenbasierte Unterhaltungen
Antwortketten, ErwÃ¤hnungen und Betreffzeilen sorgen dafÃ¼r, dass Diskussionen Ã¼ber Pods hinweg lesbar bleiben, ohne von zentralen Zeitlinien abhÃ¤ngig zu sein.
Integrierte MedienunterstÃ¼tzung
Bilder, Audio und Video direkt auf Ihren Pod hochladen, mit optionaler ffmpeg-Transkodierung fÃ¼r die Inline-Wiedergabe.
Einzel- oder Mehrbenutzer-Pods
Betreiben Sie einen persÃ¶nlichen Pod fÃ¼r sich selbst oder Ã¶ffnen Sie Registrierungen, um eine Community zu hosten â€” dieselbe BinÃ¤rdatei unterstÃ¼tzt beide Bereitstellungsmodelle.
Schlanke Go-BinÃ¤rdatei
Der yarnd-Server lÃ¤uft als eine einzelne kompilierte BinÃ¤rdatei mit einer eingebetteten Bitcask-Datenbank, wodurch der Ressourcenverbrauch auf kleinen VPS-PlÃ¤nen niedrig gehalten wird.
Warum Sie Yarn auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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