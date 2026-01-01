Kodi mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Headless Kodi-Medienbibliotheksserver zum Zentralisieren und Teilen Ihrer Mediendatenbank Ã¼ber mehrere Kodi-Instanzen hinweg.
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Was Sie mit Kodi erstellen kÃ¶nnen
Diese Headless-Kodi-Bereitstellung betreibt einen persistenten Medienbibliotheksserver ohne Bildschirm, wodurch mehrere Kodi-Clients in Ihrem Netzwerk eine einzige zentralisierte, MariaDB-gestÃ¼tzte Datenbank gemeinsam nutzen kÃ¶nnen. Anstatt dass jede Kodi-Instanz ihre eigene separate Bibliothek verwaltet, verbinden sich alle Clients mit der gemeinsamen Datenbank fÃ¼r eine einheitliche Wiedergabehistorie, Bewertungen und Metadaten. Ein integriertes Webinterface ermÃ¶glicht es Ihnen, Medienquellen zu verwalten, Bibliotheksscans auszulÃ¶sen und Add-ons von jedem Browser aus zu installieren.
Das Selbst-Hosting auf einem VPS macht Ihre gemeinsam genutzte Kodi-Bibliothek jederzeit fÃ¼r jeden Client in Ihrem Netzwerk verfÃ¼gbar, unabhÃ¤ngig davon, ob eine andere Maschine lÃ¤uft. Verbinden Sie Ihre anderen Kodi-Installationen mit den Datenbank- und Webinterface-Ports der Bereitstellung, um Ihre Bibliothek gemeinsam zu nutzen.
Wichtige Funktionen von Kodi
Zentrale Medienbibliothek
Betreiben Sie eine gemeinsame MariaDB-basierte Mediendatenbank, mit der sich alle Ihre Kodi-Clients verbinden kÃ¶nnen, um doppelte Bibliotheken zu eliminieren und den Wiedergabeverlauf synchron zu halten.
Browserbasierte Verwaltung
Medienquellen konfigurieren, nach neuen Inhalten suchen und Add-ons Ã¼ber die Kodi-WeboberflÃ¤che verwalten, ohne einen physischen Bildschirm zu benÃ¶tigen.
Vereinheitlichter Wiedergabeverlauf
Alle verbundenen Kodi-Clients teilen denselben Wiedergabefortschritt, Bewertungen und Metadaten, sodass Sie Inhalte von jedem GerÃ¤t aus fortsetzen kÃ¶nnen.
StÃ¤ndiger Bibliotheksserver
Der Betrieb auf einem VPS hÃ¤lt Ihren Bibliotheksserver rund um die Uhr verfÃ¼gbar, selbst wenn Personal Computer oder Mediaplayer ausgeschaltet sind.
Add-on-Management
Installieren und verwalten Sie Kodi-Add-ons remote Ã¼ber die WeboberflÃ¤che, um die FunktionalitÃ¤t zu erweitern, ohne direkten Zugriff auf den Container zu benÃ¶tigen.
Warum Sie Kodi auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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