Diese Headless-Kodi-Bereitstellung betreibt einen persistenten Medienbibliotheksserver ohne Bildschirm, wodurch mehrere Kodi-Clients in Ihrem Netzwerk eine einzige zentralisierte, MariaDB-gestÃ¼tzte Datenbank gemeinsam nutzen kÃ¶nnen. Anstatt dass jede Kodi-Instanz ihre eigene separate Bibliothek verwaltet, verbinden sich alle Clients mit der gemeinsamen Datenbank fÃ¼r eine einheitliche Wiedergabehistorie, Bewertungen und Metadaten. Ein integriertes Webinterface ermÃ¶glicht es Ihnen, Medienquellen zu verwalten, Bibliotheksscans auszulÃ¶sen und Add-ons von jedem Browser aus zu installieren.

Das Selbst-Hosting auf einem VPS macht Ihre gemeinsam genutzte Kodi-Bibliothek jederzeit fÃ¼r jeden Client in Ihrem Netzwerk verfÃ¼gbar, unabhÃ¤ngig davon, ob eine andere Maschine lÃ¤uft. Verbinden Sie Ihre anderen Kodi-Installationen mit den Datenbank- und Webinterface-Ports der Bereitstellung, um Ihre Bibliothek gemeinsam zu nutzen.