LazyLibrarian ist das buchfokussierte Gegenstück zu Sonarr und Radarr – ein selbst gehosteter Automatisierungsserver, der Ihre Lieblingsautoren überwacht, einzelne Buchveröffentlichungen verfolgt, Usenet- und Torrent-Indexer nach passenden Dateien durchsucht und ausgewählte Veröffentlichungen an NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent oder jeden anderen Downloader übergibt, den Sie bereits verwenden.

Das Selbst-Hosting von LazyLibrarian auf einem VPS bietet Ihnen einen 24/7 Bibliothekar, der neue Veröffentlichungen in dem Moment erfasst, in dem sie erscheinen, gegen Ihre bestehende Calibre-Bibliothek dedupliziert und alles automatisch umbenennt und taggt, sodass Ihre E-Book- und Hörbuchsammlung ohne manuelle Arbeit organisiert bleibt.