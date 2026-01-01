JumpServer mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Plattform zur Verwaltung privilegierter Zugriffe für zentralisierten SSH-, RDP- und Datenbankzugriff auf Ihre gesamte Infrastruktur.
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Was Sie mit JumpServer erstellen können
JumpServer ist eine Open-Source-Plattform für Privileged Access Management (PAM), die ein zentralisiertes Gateway für den Zugriff auf alle Infrastruktur-Assets bereitstellt – Server, Datenbanken, Kubernetes-Cluster und Netzwerkgeräte. Anstatt SSH-Schlüssel zu verteilen oder Passwörter direkt zu teilen, authentifizieren sich Teams über JumpServer, der jede Verbindung proxyt, alle Aktivitäten protokolliert und Sitzungen zu Audit- und Compliance-Zwecken aufzeichnet. Der Zugriff wird durch rollenbasierte Berechtigungen und optionale Genehmigungsworkflows gesteuert.
Das Selbst-Hosting von JumpServer hält alle Sitzungsaufzeichnungen, Zugriffs-Logs und gespeicherten Anmeldeinformationen auf Ihrer eigenen Infrastruktur – entscheidend für Compliance-Frameworks wie SOX, PCI-DSS und ISO 27001, die Audit-Trails und den Nachweis erfordern, dass der Zugriff auf sensible Systeme kontrolliert und überwacht wird.
Wichtige Funktionen von JumpServer
Zentrales Zugriffs-Gateway
Leiten Sie alle SSH-, RDP-, VNC- und Datenbankverbindungen über einen einzigen geprüften Proxy, wodurch die direkte Offenlegung von Zugangsdaten gegenüber Ingenieuren entfällt.
Sitzungsaufzeichnung und Wiedergabe
Jede privilegierte Sitzung wird aufgezeichnet und kann im Browser wiedergegeben werden, wodurch Sicherheitsteams eine vollständige forensische Spur aller Infrastrukturaktivitäten erhalten.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Gewähren Sie Benutzern Zugriff auf bestimmte Assets mit feingranularen Berechtigungen und zeitlich begrenzten Genehmigungsworkflows, damit Anmeldeinformationen niemals direkt geteilt werden.
Multiprotokoll-Unterstützung
Verwalten Sie Linux-Server via SSH, Windows-Maschinen via RDP oder VNC, relationale Datenbanken, Kubernetes-Cluster und Netzwerkgeräte von einer Plattform aus.
Integrierter Zugangsdaten-Tresor
Speichern, rotieren und übertragen Sie Anmeldeinformationen automatisch, damit Benutzer sich über JumpServer verbinden können, ohne jemals die zugrunde liegenden Passwörter zu kennen.
Warum Sie JumpServer auf Hostinger ausführen sollten
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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