LinkAce ist ein Open-Source-Lesezeichenarchiv, das für Menschen entwickelt wurde, die eine langfristige, organisierte Aufbewahrung jedes gesammelten Links wünschen. Es erfasst Titel und Beschreibungen automatisch, überwacht gespeicherte URLs auf defekte oder verschobene Ziele und kann Seiten an das Internet Archive übergeben, damit wichtige Quellen auch dann erreichbar bleiben, wenn die ursprüngliche Website verschwindet.

Das Selbst-Hosting von LinkAce auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Lesehistorie, Forschung und geteilten Listen fern von Drittanbieter-Trackern und proprietären Lesezeichen-Diensten. Die enthaltene MariaDB-Datenbank und der Redis-Cache bieten Ihnen eine schnelle, private Wissensdatenbank, die Sie vollständig besitzen, mit Browser-Lesezeichen, RSS-Feeds und einer vollständigen REST-API für Integrationen.