Big-AGI mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Professioneller Multi-Modell KI-Arbeitsbereich, der über 500 Modelle von mehr als 20 Anbietern unterstützt und einen integrierten parallelen Modellvergleich bietet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Big-AGI erstellen können
Big-AGI ist ein Open-Source-KI-Arbeitsbereich, der für Fachleute entwickelt wurde, die eine ernsthafte Kontrolle über ihre KI-Interaktionen benötigen. Verbinden Sie Ihre eigenen API-Schlüssel für OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral und über 15 weitere Anbieter, um auf über 500 Modelle über eine einzige Oberfläche zuzugreifen – ohne Zwischenhändler-Aufschlag und ohne Plattform-Abonnementgebühren, die über das hinausgehen, was Sie direkt an Ihre Anbieter zahlen.
Die einzigartige Beam-Funktion führt denselben Prompt gleichzeitig über mehrere Modelle aus und führt die besten Antworten intelligent zusammen, wodurch Halluzinationen bei kritischen Aufgaben erheblich reduziert werden. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält jede Konversation und jeden API-Schlüssel vollständig privat, mit optionaler HTTP Basic Auth zur Sicherung des Teamzugriffs.
Wichtige Funktionen von Big-AGI
Beam Multimodell
Führen Sie beliebige Prompts parallel über mehrere KI-Modelle aus und fassen Sie die besten Antworten zusammen – so werden Halluzinationen bei komplexen oder risikoreichen Aufgaben reduziert.
500+ Modelle
Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter und 15+ weitere Anbieter über eine einzige Schnittstelle mit Ihren eigenen API-Schlüsseln.
Lokal-zuerst-Datenschutz
Konversationen und Einstellungen werden im Browser gespeichert, nicht auf dem Server — Ihre Daten verlassen niemals Ihre eigene Infrastruktur.
Websuche & Quellenangaben
Suchen Sie im Web direkt in jedem Chat und erhalten Sie Antworten mit Quellenangaben, unterstützt von Google Custom Search oder anderen konfigurierten Anbietern.
Zugriffskontrolle
Schützen Sie Ihre selbst gehostete Instanz mit HTTP Basic Auth, damit nur autorisierte Benutzer auf Ihre API-Schlüssel und den Konversationsverlauf zugreifen können.
Warum Sie Big-AGI auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.