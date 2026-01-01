MySpeed mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Internet-Geschwindigkeitstest-Tracker, der automatisierte Tests durchfÃ¼hrt und Ihren Verbindungsverlauf im Zeitverlauf visualisiert.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r MySpeed
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MySpeed erstellen kÃ¶nnen
MySpeed ist ein leichtgewichtiges, selbst gehostetes Tool zur Ãœberwachung von Geschwindigkeitstests, das die Leistung Ihrer Internetverbindung kontinuierlich verfolgt. Es fÃ¼hrt automatisierte Geschwindigkeitstests nach einem konfigurierbaren Zeitplan unter Verwendung von Ookla, LibreSpeed oder Cloudflare durch, speichert die Ergebnisse dann lokal in einer SQLite-Datenbank, damit Sie Trends Ã¼ber Tage, Wochen und Monate hinweg analysieren kÃ¶nnen.
Ãœber reine Messwerte hinaus bietet MySpeed interaktive Diagramme, eine konfigurierbare Datenaufbewahrungsrichtlinie, Benachrichtigungen zur SystemintegritÃ¤t per E-Mail, Signal, WhatsApp oder Telegram sowie optionale Prometheus-Metriken zur Integration in bestehende Observability-Stacks. Alle Daten bleiben auf Ihrem eigenen Server â€” keine Analysen von Drittanbietern, keine Cloud-AbhÃ¤ngigkeit und keine GebÃ¼hren pro Test.
Wichtige Funktionen von MySpeed
Automatisierte Geschwindigkeitstests
Planen Sie wiederkehrende Tests mithilfe von Cron-AusdrÃ¼cken, damit Ihre VerbindungsqualitÃ¤t kontinuierlich ohne manuelles Eingreifen Ã¼berwacht wird.
Mehrere Testanbieter
WÃ¤hlen Sie zwischen Ookla, LibreSpeed und Cloudflare als Ihr Speedtest-Backend, um genaue, vergleichbare Ergebnisse von dem Anbieter zu erhalten, dem Sie vertrauen.
Historische Diagramme
Visualisieren Sie Download-, Upload- und Ping-Trends Ã¼ber konfigurierbare ZeitrÃ¤ume, um Verschlechterungsmuster zu erkennen und Ihren Internetanbieter zur Rechenschaft zu ziehen.
Gesundheitsbenachrichtigungen
Erhalten Sie Benachrichtigungen per E-Mail, Signal, WhatsApp oder Telegram, wenn Ihre Verbindung die definierten Schwellenwerte unterschreitet.
Prometheus-Metriken
Exportieren Sie Geschwindigkeitstestergebnisse als Prometheus-Metriken, um sie zusammen mit Ihrer anderen InfrastrukturÃ¼berwachung in Grafana-Dashboards zu integrieren.
Warum Sie MySpeed auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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