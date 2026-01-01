MySpeed ist ein leichtgewichtiges, selbst gehostetes Tool zur Ãœberwachung von Geschwindigkeitstests, das die Leistung Ihrer Internetverbindung kontinuierlich verfolgt. Es fÃ¼hrt automatisierte Geschwindigkeitstests nach einem konfigurierbaren Zeitplan unter Verwendung von Ookla, LibreSpeed oder Cloudflare durch, speichert die Ergebnisse dann lokal in einer SQLite-Datenbank, damit Sie Trends Ã¼ber Tage, Wochen und Monate hinweg analysieren kÃ¶nnen.

Ãœber reine Messwerte hinaus bietet MySpeed interaktive Diagramme, eine konfigurierbare Datenaufbewahrungsrichtlinie, Benachrichtigungen zur SystemintegritÃ¤t per E-Mail, Signal, WhatsApp oder Telegram sowie optionale Prometheus-Metriken zur Integration in bestehende Observability-Stacks. Alle Daten bleiben auf Ihrem eigenen Server â€” keine Analysen von Drittanbietern, keine Cloud-AbhÃ¤ngigkeit und keine GebÃ¼hren pro Test.