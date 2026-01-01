FusionAuth ist eine Plattform für Kundenidentitäts- und Zugriffsmanagement, die speziell für Entwickler entwickelt wurde – eine selbst gehostete Alternative zu Auth0, Okta und Cognito, die OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, Social Logins, Multi-Faktor-Authentifizierung, passwortlose Anmeldung und eine umfassende REST-API bietet. Ursprünglich von Inversoft für stark frequentierte Verbraucher-Apps entwickelt, skaliert es von einem einzelnen Mandanten auf Millionen von Benutzern auf derselben Bereitstellung.

Das Selbst-Hosten von FusionAuth auf Ihrem VPS hält jedes Benutzerkonto, jeden Passwort-Hash, jedes OAuth-Token und jedes Audit-Log innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt sich auf einen Drittanbieter für Identitäten zu verlassen, der Preise oder Bedingungen ändern könnte. Die Community Edition ist vollständig kostenlos und beinhaltet die Kernfunktionen für Authentifizierung und Autorisierung, die in den meisten Produktionsumgebungen verwendet werden.